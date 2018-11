Kvalita Realu je jinde, uznal Pavel Vrba. ‚Bílý balet‘ předčil Plzeň hlavně v zakončení

Fotbalisté Realu Madrid podle plzeňského trenéra Pavla Vrby jeho svěřencům ukázali, jak se hraje vrcholově na klubové úrovni. Západočeši sice s vítězem posledních tří ročníku Ligy mistrů většinu utkání drželi krok, na střely prohráli jen 12:14, ale i tak utrpěli v Doosan Areně debakl 0:5, jímž vyrovnali svou nejvyšší pohárovou porážku. Plzeň 7:48 8. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba během zápasu Plzně s Realem | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Musíme si uvědomit, že jsme hráli proti mužstvu, které třikrát za sebou vyhrálo Ligu mistrů. Přiznejme si, že kvalita většiny hráčů Realu je jinde. My jsme možná měli jednoho nebo dva hráče, kteří se možná trošku vyrovnali Realu, a u nich jich bylo deset nebo jedenáct,“ řekl Vrba novinářům.

„Real zaslouženě vyhrál 5:0, podívejme se pravdě do očí. Budeme se na ten zápas dívat spíše asi takto: podívejte se, jak se hraje vrcholový fotbal na klubové úrovni,“ doplnil bývalý reprezentační trenér.

Jeho svěřenci, kteří v prvním vzájemném duelu venku podlehli „Bílému baletu“ těsně 1:2, odehráli s Realem herně mnohem vyrovnanější partie než v roce 2011 s dalším španělským gigantem Barcelonou.

„V Barceloně jsme byli kritizovaní, že jsme ani jednou nevystřelili na bránu. Teď budeme zase kritizovaní za výsledek 0:5, i když jsme dvanáctkrát vystřelili. Tentokrát jsme byli v ofenzivě výrazně lepší, ale Real nás v kvalitě hlavně v zakončení jednoznačně přehrál, a proto výsledek dopadl takto,“ prohlásil Vrba. „Fanoušci jsou možná rádi, že přijelo takové mužstvo jako Real, ale já jsem smutný, že jsme prohráli 0:5,“ dodal Vrba.

Jeho svěřenci v úvodních minutách neproměnili dvě slibné šance, připsali si břevno a pak inkasovali ve 20., 23., 37. a 40. minutě čtyři branky. „První poločas víceméně rozhodl o výsledku. Začátek utkání mi přitom nepřipadal, že by zápas měl být během 20. až 23. minuty rozhodnutý. Měli jsme gólovou příležitost, ale neproměnili jsme ji. S takovým soupeřem máte šanci, pokud z toho dáte gól,“ uvedl Vrba.

Evropská liga je stále ve hře

„Real pak rozhodl z individuální akce Benzemy a dvou standardek. Když dostanete dva góly během tří minut s takovým soupeřem, na psychiku je to náročné a sebevědomí jde dolů. Pak už Real zápas kontroloval,“ dodal Vrba.

Mrzelo ho, že Západočeši inkasovali po standardkách. „Samozřejmě dostat dva góly za standardky, to je chyba. Chovali jsme se při těch situacích spíš jako dorostenci než dospělí a pykali jsme za to. Vidím chybu ve špatném osobním bránění hráčů. Ve velkém vápně je to hlavně o soubojích, my je oba prohráli, a proto jsme dostali góly,“ konstatoval plzeňský trenér.

Plzeň ztrácí na posledním místě skupiny tři body na CSKA Moskva a před zápasem v Rusku má stále naději na třetí místo, znamenající účast v jarní části Evropské ligy. „Jsem rád, že AS Řím pro nás udělal výsledek, že v Moskvě ještě můžeme hrát o postup do Evropské ligy. Bylo by velice dobré, kdyby se nám to ze třech účastí v Lize mistrů pokaždé podařilo. To by z našeho pohledu byl vrchol, co můžeme v této soutěži dokázat,“ řekl kouč.