Nejstarší hráč ligy slaví 42. narozeniny. ‚Cítím se dobře, byla by škoda končit,‘ říká Zavadil

Jak probíhá oslava narozenin v době nouzového stavu a karantény? „Teď to spíš vypadá leda na párky na ohni, třeba se ale ještě věci pohnout a půjde něco uspořádat. Jinak to o pár dní odložím a určitě klukům něco nachystám, ať na mě nenadávají,“ usmívá se opavský špílmachr Pavel Zavadil.

Tréninky v omezeném režimu jsou bezkontaktní, ale nejstaršímu ligovému hráči nejvíc chybí přístup k masážím, sauně a vířivce...

„Regenerace je zvláště u starších hráčů straně důležitá. Asi si doma napustím vanu a vlezu do studené vody. Je to nepříjemné, ale snad se to třeba po 10-14 dnech zlepší, budeme moci jít do kabiny a udělat si normální regeneraci, protože bez toho profesionální fotbal dělat nejde,“ říká Radiožurnálu Zavadil.

Profesionální fotbal dělá už opravdu dlouho. Ligovou soutěž hrál za mateřskou Olomouc, Drnovice, Spartu, Příbram, Baník Ostrava, Zbrojovku Brno a teď Opavu, v nejvyšší české soutěži odehrál už 263 zápasů. Navíc osm sezon strávil v zahraničí, chvilku v Izraeli a hlavně ve Švédsku. Pokračovat chce i v příští sezoně.

Slezský FC Opava

@sfcopava 🎈Z+Z slaví narozeniny! Středopolař Pavel ZAVADIL má dnes čerstvě 4⃣2⃣ let a záložník Petr ZAPALAČ slaví 3⃣3⃣. narozeniny! 🎉 Přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů ve sportovním i osobním životě! 🍀 #sfcopava 5

„Cítím se dobře. Teď mi tato pauza pomohla v tom, že jsem stoprocentně doléčil koleno, které jsem měl zraněné. Jsem zase nachystaný a určitě bych chtěl ještě sezonu pokračovat, protože když nemám problémy a všemu stíhám, tak by byla škoda končit.“

Smlouvu má v Opavě už rozjednanou. Teď v době koronavirové pandemie se jednání na chvíli zastavila, ale v Opavě plánuje pokračovat a věří, že to bude v první lize. O případném sestupu vůbec nepřemýšlí.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 30. 4. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 18 4 2 48:8 58 2. Plzeň 24 15 5 4 45:20 50 3. Jablonec 24 11 7 6 42:31 40 4. Ostrava 24 11 5 8 36:27 38 5. Ml. Boleslav 24 11 4 9 42:37 37 6. Slovácko 24 10 7 7 30:27 37 7. Liberec 23 11 3 9 42:31 36 8. Č. Budějovice 24 11 3 10 39:38 36 9. Sparta 24 9 8 7 42:32 35 10. Olomouc 24 7 11 6 31:29 32 11. Bohemians 1905 24 7 6 11 25:37 27 12. Teplice 23 5 9 9 19:35 24 13. Karviná 24 5 8 11 20:30 23 14. Zlín 24 6 4 14 22:40 22 15. Opava 24 4 5 15 11:41 17 16. Příbram 24 3 5 16 15:46 14