'Pavle, posílám ti záběr.' Videorozhodčí navrhl odvolat první penaltu v Česku, analýza trvala minutu

„Pavle, posílám ti tam záběr, jo?“ vzkázal videorozhodčí Roman Hrubeš přes vysílačku hlavnímu sudímu Pavlu Orlovi, který následně penaltu ve prospěch Sparty po zhlédnutí záznamu odvolal.

Mladý sparťan Youssouf Dao navíc dostal krátce po přestávce derby juniorských týmů Sparty a Slavie žlutou kartu za simulování. Celý proces trval jen něco přes minutu.

"Po rozhodnutí k nám nikdo neběžel, nikdo nic nereklamoval. Ukázali jsme, že přestupek nebyl i mě překvapila reakce, na kterou nejsem zvyklý. Nikdo nic neřešil, rozhodli jsme a hráli jsme dál,“ pochvaloval si rozhodčí Orel.

Zatímco Orel mohl napoprvé sledovat situaci jen naživo, v přenosovém voze u hřiště si Roman Hrubeš nechal situaci ještě několikrát zopakovat.

„Ode mě vzešel signál k operátorovi, kterého jsem poprosil, aby mi to pustil ještě jednou. V tom samém momentě jsem komunikoval s hlavním rozhodčím. Hned na první dobrou se mi to úplně nepozdávalo, tak dostal informaci, že má pozdržet zahrávání pokutového kopu,“ popisoval situaci Roman Hrubeš.

„Na základě druhého a třetího záběru jsem mu doporučil vlastní posouzení situace u monitoru. Pak dal na můj názor, který byl shodný s tím, co viděl,“ vysvětloval videorozhodčí.

Dva a půl roku testování

Roman Hrubeš, který během zápasu sledoval dostupné záběry se svým asistentem v přenosovém voze, pomohl i v dalších situacích. Přezkoumal třeba, jestli vstřelenému gólu nepředcházel ofsajd.

Analýza záběrů a komunikace mezi rozhodčími opět trvala jen chvilku. „Pavle, nech to hrát, branka regulérní,“ zahlásil pak Hrubeš Orlovi na hřiště a jediný gól zápasu při výhře Sparty 1:0 tak platil.

Video je v českém fotbale zatím ve fázi testování v juniorské lize. V nejvyšší soutěži by ještě na podzim mělo pomoci v jednom utkání a od jara už pravidelně v jednom až třech zápasech v každém kole.

„Když je něco nového, přináší to porodní bolesti. Pro veřejnost se to testovací období může zdát dlouhé, vlastně dva a půl roku, ale je to proto, aby se vychytaly všechny mouchy, aby bylo co nejvíc poznatků a fungovalo to na 100 procent,“ dodává Roman Hrubeš.