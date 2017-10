Pavlenka i Koubek se tlačí do reprezentační branky, ale pochvalám v nových působištích nerozumí

V zahraničí jsou příliš krátce na to, aby bez problémů komunikovali s okolím, svými fotbalovými schopnostmi už ale brankáři Tomáš Koubek a Jiří Pavlenka oslnili veřejnost. I proto není vyloučené, že se jeden z nich dostane do branky národního týmu v závěru kvalifikace o světový šampionát. Baku 14:45 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Tomáš Koubek | Zdroj: ČTK

S dalšími a dalšími úspěšnými zákroky se výrazně lepší i výslovnost jmen českých gólmanů v podání zahraničních komentátorů. V Německu se mluvilo o tom, že v Pavlenkovi mají Brémy po letech konečně kvalitního brankáře, jeho reprezentačního kolegu Koubka z Rennes ve Francii zase okamžitě zařadili do sestavy kola.

Před dvěma měsíci nechtěný, teď reprezentant. Kadlec: Ukázal jsem, že mi situace není lhostejná Číst článek

„Popravdě to tolik nečtu, protože tomu stejně nerozumím,“ usmívá se pro Radiožurnál Jiří Pavlenka a jazyková bariéra drží při zemi i Tomáše Koubka: „Mimo zápas si s nimi moc nepokecám, protože angličtina tam moc populární není, ale věřím, že časem si budu povídat i ve francouzštině.“

Teď jsou oba ještě mnohem dál od domova, nápisům kolem sebe tady u Kaspického moře už vůbec nerozumí, ale jsou tu v české partě a poprvé také s docela velkou šancí postavit v soutěžním zápase do branky národního týmu.

„Je pravděpodobné, že i na místě gólmana dáme šanci někomu z těch dvou, kteří doposud v kvalifikaci nechytali,“ přiznává trenér Karel Jarolím.

Ne že by měl reprezentační kouč při skládání nominace stovky možností a musel přebírat a následně odmítat hráče z předních evropských soutěží, ale je pravda, že právě na brankářském postu se teď rozrůstá konkurence a časy, kdy byla pozice reprezentační jedničky pro náhradníky nedosažitelná, jsou zřejmě pryč.

#ceskarepre právě nabírá směr Ázerbájdžán pic.twitter.com/Sds0ZkM6Sp — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) 3 October 2017

„Pro všechny je dobré, že máme tři brankáře, kteří jsou v kvalitních ligách. Tomáš Vaclík má spoustu zkušeností z Champions League, my s Jirkou získáváme zkušenosti z německé a francouzské ligy. Kvalita zápasů se dá srovnat s Ligou mistrů, jde o to hrát každý týden co nejtěžší zápas,“ vysvětluje Tomáš Koubek.

Těžko říct, do jaké kategorie zařadit zítřejší duel s Ázerbájdžánem, vůbec poprvé v kvalifikaci by ale mohlo dojít na změnu mezi třemi tyčemi.