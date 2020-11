Pekhart se po 7 letech vrací do reprezentace. ‚Zlepšoval se nám před očima,‘ vzpomíná trenér Komňacký

Národní tým se připravuje na přípravné utkání v Německu a po sedmi letech je na reprezentačním srazu útočník Tomáš Pekhart. Kdysi velký talent českého fotbalu po slabších sezónách září v Polsku - v dresu Legie Varšava, a jeho jméno často slýcháte v sestřihu toho nejlepšího, co tamní ligová soutěž nabízí. Praha 13:22 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Pekhart | Zdroj: Profimedia

Někdejšího juniorského reprezentanta Pekharta, který jako mladý zkoušel štěstí v Anglii, zahlédnete často při gólových oslavách fotbalistů polského mistra a má z toho radost i muž, který se kdysi podílel na restartu vysokého útočníka.

Poslechněte si, jak na útočníka Tomáše Pekharta vzpomíná úspěšný trenér František Komňacký

„Sleduju to, sleduju to samozřejmě. V tom Polsku se zřejmě našel trenér, který mu dal důvěru a u těch střelců je to důležité, aby hráč cítil, že i když se mu něco nepovede, tak tam zase příště půjde,“ popisuje úspěšný český trenér František Komňacký, který tenkrát vedl Jablonec, kam právě Tomáš Pekhart na začátku roku 2010 nečekaně zamířil.

„Nepřipadal mi tehdy nějak zvlášť zajímavý. V té době jsme měli na hrotu Davia Lafatu, ale majitel klubu Miroslav Pelta se prostě rozhodl, že ho z Anglie vykoupí.“

Přiznává trenér Komňacký, že se tehdejším plánům klubového šéfa Miroslava Pelty, který s pomocí společníků Tomáše Pekharta získal, nejdřív divil.

„No, řeknu vám upřímně, ten první trénink, to jsme se po sobě tak koukali...on nebyl zvyklý na umělou trávu. Pocit první byl smíšený, on byl samá ruka, samá noha, měl skoro dva metry. Ale zlepšoval se nám takřka před očima a našli jsme mu místo v útoku s Lafatou a v průběhu jara to byli bombarďáci,“ vzpomíná trenér na Pekhartův progres.

Jablonecká éra

V Jablonci dal Pekhart za poměrně krátkou dobu 15 ligových gólů, tolik jich před tím ani od té doby v žádném jiném klubu zatím nevstřelil. Ale zdá se, že právě v Polsku našel všechno potřebné k tomu, aby mohl svůj rekord jednou vylepšit.

Zatím jich dal devět, mimochodem devítku nosí i na dresu podobně jako jeho velký vzor – někdejší kapitán bulharské reprezentace Dimitar Berbatov, se kterým se kdysi potkal v Tottenhamu.

To kdysi prozradil jedenatřicetiletý fotbalista v jednom z rozhovorů pro polské Radiu24, jehož reportéři připomněli i tradici vysokých útočníků v českém národním týmu, do kterého už zase Tomáš Pekhart po sedmi letech patří.