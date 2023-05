Zlatý hrob, umělá tráva a fotografie. Brazílie otevřela mauzoleum fotbalové legendy Pelého

„Pořád cítíme hodně bolesti. Chybí nám, ale také jsme pyšní a máme radost z toho, kolik se mu od fanoušků dostalo úcty a lásky,“ prohlásil při slavnostním otevření hrobky Pelého syn Edinho.

Pelého hrobka je ve čtrnáctipatrové budově nejvyššího hřbitova světa Memorial Necrópole Ecumenica. Brazilci si oblíbili fakt, že slavný fotbalista tak může nadále sledovat zápasy svého milovaného klubu Santos FC na stadionu Vila Belmiro, který je jen kousek od vertikálního hřbitova.

Inaugurado el mausoleo de Pelé ⚽️



Los hinchas del astro brasileño podrán visitar el lugar donde yacen sus restos en Santos, la ciudad donde Pelé jugó la mayor parte de su carrera.



Pelé, visto por muchos como el mejor futbolista de la historia, murió en diciembre de 2022. /ir pic.twitter.com/7I9PmuAcvA — DW Español (@dw_espanol) May 16, 2023

Davy lidí si v kryptě musely připadat jako na fotbalovém hřišti, když Pelé dával góly. U vchodu návštěvníky vítaly dvě Pelého zlaté sochy v životní velikosti.

Mauzoleum má velikost 200 m², na zemi leží umělý trávník, zdi zdobí fotografie připomínající Pelého úspěchy a snímky fanoušků, které doplňuje zvuková stopa oslav, jako by slavný fotbalista stále hrál.

Krypta je volně přístupná veřejnosti, fanoušci se ale podle brazilských médií nejprve musejí zaregistrovat na webu hřbitova.

Pelé, rodným jménem Edson Arantes do Nascimento, zemřel loni v prosinci ve věku 82 let na rakovinu tlustého střeva. Jeho legenda ale v brazilské společnosti žije dál. Jeho jméno nedávno například vstoupilo do naučného slovníku. Je synonymem pro něco nebo někoho mimořádného.

Mausoléu de Pelé é aberto ao público em Santos



O memorial localizado perto da Vila Belmiro terá dois períodos de visitação. Pela manhã, das 9h às 12h, e no período da tarde, das 14h às 18h. Para conhecer o Mausoléu é necessário se cadastrar gratuitamente no site do Memorial… pic.twitter.com/M5PjWbwjXs — ge (@geglobo) May 15, 2023