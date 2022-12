Pelé stanovil rekordy, které trvají už 64 let. Českoslovenští fotbalisté z něj byli ohromení

Svět přišel o pravděpodobně nejlepšího fotbalistu všech dob. Ve věku 82 let zemřel Brazilec Pelé, který za svou kariéru nastřílel 1281 gólů a jako zatím jediný v historii třikrát vyhrál mistrovství světa. Se sbíráním titulů začal už jako sedmnáctiletý v roce 1958, kdy na sebe poprvé výrazněji upozornil v semifinále proti Francii hattrickem během 13 minut. Sao Paulo 21:15 29. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský útočník Pelé na historické fotografii | Foto: File photo | Zdroj: Reuters

„Na tento zápas nikdy nezapomenu, bylo to jako ve snu. Vavá mi před zápasem řekl, ať hraju to, co umím, a nepřemýšlím o tom, co je to za zápas. Ať se jen fotbalem bavím. Všechna nervozita ze mě spadla a já si užíval každý dotyk s míčem. A nakonec i to, že jsme postoupili,“ vzpomínal Pelé na historický zápas.

Dodnes je nejmladším střelcem historie mistrovství světa, nejmladším střelcem hattricku na mistrovství světa a nejmladším střelcem finále mistrovství světa.

Právě ve finále šampionátu z roku 1958 přidal Pelé další dva góly a získal svůj první titul. Další přidal hned na následujícím mistrovství, kde ale jeho role byla spíš epizodní. A mohl za to první Brazilcův zápas proti Československu.

„Neatakovat!“

Pelé si ve druhém utkání základní skupiny natrhl sval, do dalších zápasů už proto nenastoupil. V utkání proti Československu ale ještě kulhající hvězda na hřišti zůstala, protože se tehdy ještě nesmělo střídat, jak vzpomínal útočník Jozef Adamec.

„Pepa Masopust tehdy zavelel ‚neatakovat!‘, ale zároveň jsme jej nemohli nechat útočit. Stál, dostal přihrávku, nikdo neatakoval a musel přihrát. Ne že by se s balonem rozeběhl. Po zápase nás za to Pelé ocenil,“ říkal Adamec.

„Pro mě byl Pelé světový fotbalista číslo jedna. Nedovedl jsem si představit, že bych měl takového hráče ve zranění kopnout,“ dodal Josef Masopust, který v dalším vzájemném duelu s Brazílií dal gól, ale Čechoslováci stejně finále prohráli 1:3, byť už Pelému nečelili.

Na světovém šampionátu v roce 1966 se stal Pelé lovnou zvěří a nevybíravé zákroky soupeřů ho téměř donutily opustit fotbalovou reprezentaci. Naštěstí pro Brazílii předvedl naplno své fotbalové kouzlo i v roce 1970, dovedl Brazilce k třetímu titulu a jako první fotbalista v historii vyhlášen nejlepším sportovcem světa.

Později ho vyhlásili nejlepším fotbalistou 20. století, stal se ambasadorem UNESCO a získal čestný Řád britského impéria.

Ne pro všechny Brazilce byl ale bohem. Někteří zpochybňovali jeho chování mimo hřiště, jiným nevonělo Pelého angažmá v politice nebo světovém fotbale pošpiněném korupcí.