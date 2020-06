Fotbal je pro dělníky, po Ivánkovi jsem byl toxickej, řekl Pelta u soudu. Připomeňte si další jeho výroky

Bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta ve středu vypovídal u pražského městského soudu. Přestože ho obžaloba viní ze čtyř trestných činů a hrozí mu až 12 let vězení, při své řeči řekl věci, které můžou zlidovět. Například označil fotbal za sport „pro dělnickou třídu“ a nezná prý moc chytrých fotbalistů. Přinášíme vám přehled Peltových výroků od soudu i z minulosti. Praha 17:04 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta dorazil k soudu v roušce FK Jablonec. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Nejsem na straně Plzně ani Sparty, i když jsem se Spartou spojován. Jsem na straně pravdy,“ řekl fotbalový boss Miroslav Pelta v roce 2013, kdy žil český fotbal aférou Křetínského tašky. Ta měla obsahovat materiály dokazující korupci v tuzemském fotbale.

O čtyři roky později sebrala tehdejšího šéfa Fotbalové asociace České republiky policie. Obžaloba ho viní ze čtyř trestných činů, například podplácení nebo navedení ke zneužití pravomoci. Pelta by však rád očistil své jméno.

„Žádný z těch skutků, co mi obžaloba klade za vinu, jsem neudělal. Nikomu nevznikla žádná škoda,“ prohlásil u soudu. V rozhovoru pro O2 TV Sport minulý týden řekl, že se snad „dokáže obhájit tak, aby mohl ještě působit ve fotbale, který je jeho celoživotní dílo“.

Sport pro dělníky

U soudu fotbal přitom označil za sport pro dělníky. „Fotbal je spíš pro dělnickou třídu. Pro vobyčejný lidi,“ řekl Pelta při své řeči. Na dotaz soudkyně, zda vysokoškoláci fotbal nehrají, odpověděl: „Moc chytrých hráčů neznám.“

„Takoví basketbalisti nebo tenisti, to jsou většinou vysokoškoláci. My fotbalisti jsme geneticky trochu jiná třída. Moc chytrejch hráčů neznám. Výjimkou je teda Petr Čech,“ pokračoval.



Právě srovnávání s basketbalisty má Pelta rád. V minulosti si fotbalová asociace stěžovala na to, že se k ní přistupuje tvrději než k jiným sportům. „FAČR je kritizována za svoji novou normu, ale nejrůznější kritici – zřejmě z absolutní neznalosti tématu – vůbec nevzali v potaz, že disciplinární řád FAČR je ve srovnání s ostatními významnými sporty v Česku nejpřísnější,“ napsala asociace na svůj web a svá měřítka porovnávala právě s basketbalem.

Mezi obžalovanými v kauze sportovních dotací je přitom i Miroslav Jansta, šéf České basketbalové federace a předseda České unie sportu. Toho se Pelta u soudu zastal jako zachránce českého sportu. Obdivně se k němu přitom vyjadřoval i v minulosti.

„Miroslav Jansta má největšího spojence ne v sociální demokracii, ale je to prezident a Andrej Babiš. Je to óbr čáp,“ napsal podle Seznam Zpráv o Janstovi v SMS, kterou adresoval další obžalované Simoně Kratochvílové.

Ta přitom měla Janstu a Peltu poslouchat jako hodinky. „Včera jsem si ještě s Miroslavem Janstou ujasňovala pár pracovních věcí. Je chytrej a přistupuje ke mně chytře. Ví, jak na mě, je to dobrá hra. Já musím mít fakt ‚vůdce‘ a pak poslouchám jak hodinky… A to jsi ty i Jansta,“ napsala Peltovi.

‚Kašpaři‘ na ministerstvu

Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministerstva školství pro sport, měla podle obžaloby zajistit fotbalové asociaci na úkor dalších žadatelů o dotace navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, a to za pomoci ředitele odboru sportu Zdeňka Břízy.

„Dal jsem Břízovi céres, paní Kratochvílový céres. Já přece nemůžu předstoupit před takhle velkej svaz a říct: ‚Hele kluci, já jsem to myslel dobře, a ono to nedopadlo‘,“ řekl k tomu Pelta. Na ministerstvu podle něj v té době pracovali „kašpaři“ bez profesního vzdělání. „Těm byste nesvěřila okresní přebor a oni nás tam měli řídit!“ řekl soudkyni.

Náměstkyně Kratochvílová podle Pelty sdílela domácnost s tehdejší ministryní školství Kateřinou Valachovou. „K paní Kratochvílový měla absolutní důvěru, bydlely spolu, krásně si rozuměly. Jediná šance, jak ten sport trochu udržet při životě, bylo, aby se Simona stala náměstkyní,“ vypověděl Pelta. Valachová však tvrzení popřela na twitteru.

Jsou lži a jsou ubohé lži. Žádnou „společnou domácnost“ jsem s náměstkyní Kratochvílovou neměla. A proč mohla jistou dobu užívat část služebního bytu resortu školství, to ráda vysvětlím u soudu. — Kateřina Valachová (@katavalachova) June 17, 2020

S Kratochvílovou přitom Pelta prý nedělal nic zakázaného. „Já, když pozvu někoho do bytu a není to mužský pohlaví, tak to má nějakej směr. Ale není to, kristepane, úplatek, jak vykonstruoval pan státní zástupce, že to byl konspirační byt, kde se budou přepisovat dějiny. My nedělali nic zakázanýho. A za to druhý jsem dostal doma. Já mám přísnou paní,“ řekl Pelta. Ve středu na dotaz soudkyně uvedl, že spoluobžalovanou Kratochvílovou při rozdělování dotací neovlivňoval. Řekl, že se s ní bavil „o různých věcech“.

V porovnání s ministerskými úředníky si prý Pelta připadal jako „ministr sportu“.

Mail nemáš, co?

V rámci fotbalové asociace měl Pelta podle svých slov velice silné postavení i díky dotacím. „Když byly prachy, tak mě pak na valných hromadách volili skoro všichni, teda kromě sousedního Liberce. Tam je majitel a ten mě nemá rád,“ řekl expředseda.

Pelta přitom asociaci vede nevšedně, nepoužívá ani e-mail. „Nemám žádnou mailovou komunikaci, v životě jsem žádný mail neposlal, mail vůbec nemám,“ řekl a dal tak vzpomenout na divadelní hru Ivánku kamaráde, můžeš mluvit?

Představení z pera herce Petra Čtvrtníčka zinscenovalo odposlechy manažera Viktorie Žižkov Ivana Horníka a tehdejšího šéfa komise rozhodčích fotbalového svazu Milana Brabce.

- Hele, Milánku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?

- Fax? Jak to vypadá, ty v*le?

- No, nemám, no. A kvůli čeho jako?

- Ale no ne, že bych ti poslal nějaký ty notičky. Abys to měl, ty v*le, taky trošku v ruce, ať to vošéfujem trošku taky, ať to zrežíruješ, Milane.

Nejslavnější korupční aféru v českém fotbalu přitom ve své řeči Pelta neopomněl zmínit. „Po Ivánku, kamaráde jsem byl toxickej, ne každej se se mnou bavil. Ale řídil jsem svaz, šel jsem nahoru. Nebýt tady toho, byl bych jako strůjce vítězství Čeferina členem výkonného výboru Evropské fotbalové unie. Ale teď jsem tady a musím se tu obhájit,“ řekl.

,Jsem nízkonákladovej‘

Pelta se u soudu vyjádřil i ke své finanční situaci. Jeho měsíční příjem je podle něj v „malých statisících“, zaměstnán je ve svém klubu FK Jablonec. „Mám kolem 200–300 tisíc měsíčně. Vlastním nemovitost, restauraci Žižkův vrch, jsem akcionář společnosti FK Jablonec, vlastním dům s nebytovými prostorami a byty na jablonecké pěší zóně,“ vysvětlil bývalý šéf českého fotbalu.

„A kolik mám na účtu? Kdo dělá fotbal, na účtu nic nemá a na peníze čeká. Jsem nízkonákladovej, nepiju, nefetuju. Když jdeme s manželkou na večeři, většinou to platí ona z karty,“ pokračoval.

Další Peltovy hlášky

S fotbalem jako se společností

„S fotbalem je to jako s celou společností, kde je nějaká morálka, ale vždycky se najde někdo, kdo vymýšlí něco nestandardního a neetického. Já jsem se do toho pustil a možná, že lidé nevěří, že zrovna já bych to měl vyčistit. Ale nastoupil jsem cestu, z níž má fotbal vyjít čistý a zdravý. Mám čisté svědomí, snažím se fotbal stabilizovat.“ - řekl v roce 2013 v rozhovoru pro Mf Dnes.

Jsme bezbranní

„Jediný, kdo je schopen nám pomoct odhalit korupci, je policie. Vy byste měli tento krok ocenit. My jsme na poli korupce prostě bezbranní.“ - na tiskové konferenci ke kauze Křetínského kabely.

Vysoká úroveň

„Český profesionální fotbal je na vysoké sportovní úrovni z hlediska etiky i toho korupčního prostředí.“ - 9. 12. 2012 v České televizi.

Spojím nespojitelné

„Mám ve fotbale pověst, že spojím nespojitelné. Začnu řešit věci, které nás ve fotbale trápí nejvíc.“ - v rozhovoru pro týdeník Týden v roce 2011, kdy kandidoval na šéfa fotbalové asociace.

Kauza sportovních dotací

V sídle fotbalové asociace zasahovala policie 3. května 2017. Vyšetřovatelé tam prohledali kanceláře v souvislosti s dotacemi. Byli i na ministerstvu školství a pražském magistrátu. Peltu zadrželi, stejně jako náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, šéfa České unie sportu Miroslava Janstu, pražského zastupitele Karla Březinu (ČSSD) a ředitelku odboru sportu na magistrátu Soňu Fáberovou. Policie vyslýchala i exšéfa odboru sportu ministerstva školství Zdeňka Břízu.

Žalobci následně navrhli vazbu pro Peltu a Kratochvílovou, kteří se podle policejních odposlechů domlouvali na přípravě a ovlivňování dotačních programů. Šest dní po zásahu oznámila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) oznámila, že kvůli kauze podá demisi. Pozastavila dotace.

Na začátku června 2017 se Pelta vzdal funkce předsedy Fotbalové asociace ČR.

Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu v kauze letos v únoru. Míří na pět lidí a dvě právnické osoby. Mezi obžalovanými jsou Pelta, Jansta, i obě organizace – fotbalová asociace a unie sportu. Stíhání se týká i Kratochvílové, Břízy a Boháče. Obžalovaní vinu odmítají.