Pelta se vrátil ve formě. Na valné hromadě chválil Berbra a nešetřil kritikou

"V květnu nás postihlo neštěstí. Osobní i firemní. Chtěl bych vyzvat Mirka Peltu, aby si před vás stoupl a řekl vám svůj životní příběh."

Tak místopředseda asociace Roman Berbr pozval k řečnickému pultu bývalého šéfa českého fotbalu. Pelta se znovu ocitl mezi svými. Možná proto byl poměrně otevřený. Třeba když napřímo podpořil Martina Malíka, který se krátce nato stal Peltovým nástupcem. Anebo když chválil Berbra, že právě on v době bezvládí asociaci řídil. Kromě pochval nešetřil ani kritikou.

"Stal se průšvih, mě sebrali na vazbu, a v tu chvíli měla Morava prostřednictvím Zdeňka Zlámala přijet na svaz a říct: ´Já jsem statutární první místopředseda a teď to tady budu řídit.´ To kdybychom čekali, tak to skončí tím, že svaz neexistuje," opřel se třeba do šéfa moravské komory Zdeňka Zlámala a dodal, že Zlámal je sice jeho dobrý kamarád, ale špatný funkcionář.

"Musíme si říct na férovku, že poslední silný funkcionář na Moravě byl Jirka Kubíček. Dokud byl normální."

"To víte, že to příjemné nebylo, ale zůstal jsem nad věcí. Pro mě není fotbal na prvním místě. Nakonec jsem důvěru moravských delegátů získal, což mě zase potěšilo," reagoval na Peltova slova Zlámal.

Pelta kritizoval i bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou nebo předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala.

"Ten měl jedinou starost, abych odstoupil z olympijského výboru. A hned dal rohovor, že na lidi jako já nebo Berbr nemá páky. Místo toho, aby řekl, že je to celé nějaké zvláštní."

Kejval odpověděl jen stručně:

"Asi mě to trochu mrzí, ale je to názor Mirka Pelty, tak mu ho nemůžu brát."

Pelta byl předsedou fotbalové asociace šest let. Všeobecně se počítalo s tím, že v červnu na řádné valné hromadě svou pozici obhájí, ale pak ho smetla dotační aféra. Ve fotbale zůstává, i když - minimálně zatím - v nevolených funkcích. Aktuálně je kvůli ovlivňování státních dotací pro sport trestně stíhaný, vše ale v úterý nazval pseudokazou.

"Hezký den! Zachovejte chladnou hlavu! Mám vás rád! Čau!" rozloučil se Pelta.