Pelta byl týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Před nástupem do vězení ho čekají další zákroky
Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta byl před blížícím se nástupem do vězení přibližně týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Informaci přinesl server PrahaIN.cz a televizní stanici Nova Sport ji potvrdil Peltův advokát Bronislav Šerák. Majitel jabloneckého fotbalového klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu.
Pelta musí nastoupit do vězení nejpozději 6. října. Trest si odpyká v Liberci
Číst článek
„Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování. Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do nemocnice, které nejsem oprávněn komentovat,“ řekl Šerák.
Uvedl, že Pelta se nesnaží oddálit nástup do vězení. „Mohu potvrdit, že klient dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října 2025, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme,“ řekl Šerák.
Pelta je stále majitelem fotbalového Jablonce, o klub se stará přes 30 let. Kvůli nástupu do vězení se s podnikatelem Jakubem Střeštíkem dohodl, že mu prodá majoritní balík akcií. Obchod je připraven, ale zatím nebyl oficiálně uzavřen.