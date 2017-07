Penalta byla jasná, červenou jsem nečekal, říká o klíčové situaci slávista Frydrych

Fotbalisté Slavie vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. Ale úplně šťastní nebyli, protože ve třetím předkole proti běloruskému Borisovu zahodili několik vyložených šancí a v pražském Edenu vyhráli jen 1:0. Rozhodl o tom gól kapitána Milana Škody, který se trefil z penalty po faulu na Michala Frydrycha. Ten situaci popsal v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 21:51 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Frydrych se dral k zakončení, když na něj obránce Borisova spáchal rozhodující faul | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Michale, není výsledek 1:0 po takovém průběhu málo?

Před zápasem jsme si řekli, že nechceme dostat gól a chceme vyhrát, to se povedlo. Ale podle průběhu jsme mohli jeden gól určitě přidat, aby to bylo veselejší.

Drtivá převaha, hubený náskok. Slavia porazila Borisov 1:0, Plzeň veze z Bukurešti remízu Číst článek

Co se dalo udělat lépe?

Proměnit nějakou z těch vyložených šancí, to nám dneska chybělo. Michael (Ngadeu) tam měl v prvním poločase obrovskou šanci. Ve druhém poločase Škoďák a Hušba tyčky, dnes nám to tam nechtělo úplně spadnout.

Vy jste byl u rozhodujícího momentu ve 20. minutě. Co se tam stalo?

Otočil jsem se a chtěl vypálit z první. Obránce mi skočil pod nohu, zablokoval mi ji ve střele, takže si myslím, že jasná penalta. Červenou jsem nečekal, ale penalta to byla.

Penalta změnila utkání. Borisov se ještě více zatáhl do defenzivy. Nebylo to na škodu, že bylo míň míst v křídelních prostorech?

Určitě se zatáhli, ale my jsme deset minut po vyloučení prospali. Asi jsme čekali, co se stane. Mohli jsme jejich zaváhání víc využít. Pak jsme se dostali víc dohry, ale škoda, že se nám nedařilo víc dostávat před bránu.

Jak se vám hrálo před 18 tisíci fanoušky?

Fanoušci vytvořili výbornou kulisu, bylo to jen plus k dnešnímu zápasu. Jen škoda, že jsme nepřidali další gól.

Hráči Borisova nebyli vůbec nebezpeční, nedostali se do žádné gólové šance. Vzhledem k tomu asi nemusíte mít obavy z odvety, ale asi to nebude tak jednoduché?

To bude úplně jiný zápas. Hráli venku, asi přijeli s nějakou taktikou, kterou jsme jim ještě ve 20. minutě narušili. Ale viděli jsme, že hráli jednoduché a dlouhé balony na jejich jediného útočníka a snažili se dobírat odražený míč nebo chodit za něj. Myslím, že to budou hrát i doma, to si musíme pohlídat.

Jak bude odveta vypadat?

Oni prohrávají a my se pokusíme tam vstřelit gól, aby to zase bylo trošku veselejší.