Zemřel fotbalový trenér a bývalý záložník Josef Pešice. Bylo mu 67 let

Po vážné nemoci ve věku 67 let zemřel fotbalový trenér a bývalý záložník Josef Pešice. Českému Rozhlasu to potvrdila Fotbalová asociace ČR. Jako hráč získal v sezoně 1977/78 mistrovský titul se Zbrojovkou Brno pod vedením Josefa Masopusta. V roce 2013 krátce vedl i fotbalovou reprezentaci. Praha 11:59 18. prosince 2017

„Josefu Pešicemu bezpochyby patří výrazné místo v historii československého a posléze českého fotbalu, odvedl pro něj obrovský kus skvělé práce a jeho odchod nás všechny velmi zasáhl,“ uvedl v prohlášení nový předseda FAČR Martin Malík. „Takových osobností, které se výrazně prosadí v hráčské i trenérské kariéře, není mnoho,“ dodal.

Pražský rodák Pešice během hráčské kariéry oblékal dres Tábora, Sparty i Slavie Praha a v sezoně 1977/78 získal s Brnem ligový titul pod vedením trenéra Josefa Masopusta. V československé lize odehrál 327 zápasů a nastřílel 55 gólů. Zahrál si i na Kypru.

Trenérskou kariéru začal v roce 1987 u mládeže Sparty a v lize vedl Jablonec, Teplice a Slavii. Té rovněž v roce 1996 pomohl k titulu a úspěchu v Poháru UEFA jako asistent Františka Cipra. Také ve Spartě působil jako asistent. Trénoval i v Kostarice a na Kypru a vedl mládežnické reprezentační výběry od 16 do 19 let. Posledních sedm let se pohyboval u národních týmů jako asistent a pozorovatel.

Na podzim 2013 Pešice vedl ve třech zápasech seniorskou reprezentaci, poté co dočasně nahradil Michala Bílka, než se mužstva ujal Pavel Vrba. Tým pod ním vyhrál na Maltě 4:1, v Bulharsku 1:0 a doma porazil Kanadu 2:0.