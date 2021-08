Na Musu přišly Slavii dvě ‚velice zajímavé‘ nabídky. Podle Trpišovského je blíž hostování v Boavistě

Musa už na jaře hostoval v bundesligovém Unionu Berlín. Vrátil se do Slavie, ale při velké konkurenci v útoku dostal v tomto ročníku jen jednou šanci v základní sestavě.

„Petar má dvě velice zajímavé nabídky pro něj i pro klub. Aktuálně to vypadá na hostování v Boavistě Porto za velice slušné peníze pro klub ohledně hostování, navíc s velice dobrou opcí. Z ekonomického hlediska je to pro nás velice výhodné,“ řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

„Pro něj je to skvělé, má příslib nějaké pozice. Tady je konkurence velká. Při skládání kádru před sezonou byl předpoklad, že někteří hráči odejdou, k čemuž nedošlo. Je tu určitý přetlak na určitých pozicích. Petar už měl jednu nabídku, kterou řešil. Teď je s tím spokojený, vybral si to. Má tam mít herní vytížení, bude tam mít dobré postavení. Po bundeslize bude mít zkušenost s portugalskou ligou. Shodli jsme se, že je to v tuhle chvíli nejlepší řešení,“ dodal Trpišovský.

Trpišovský také popřel spekulace o tom, že se útočník Jan Kuchta po čtvrteční remíze 2:2 v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava pohádal s realizačním týmem. Čtyřiadvacetiletý hráč aktuálně leží v nemocnici kvůli potížím s ledvinovým kamenem, v pondělí by měl být propuštěn.

Některá média informovala, že se frustrovaný Kuchta po zápase s Legií, v němž nehrál od začátku, hádal s trenéry.

To však Trpišovský odmítl. „Věci z kabiny netaháme, ale je tady spousta nepravdivých spekulací. Honza řekl po zápase v mé nepřítomnosti jednu větu, pak už to byl můj jednostranný důrazný monolog,“ řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

„Vysvětlil jsem mu, co a jak. On to respektoval a tím to skončilo. Slyším z nějakých stran, že byla hádka. Žádná hádka nebyla. Byl to monolog z mé strany. Vysvětlil jsem mu některé věci, on to jednou za čas potřebuje,“ dodal kouč.

Kuchtu v současnosti opakovaně trápí problémy s ledvinou. „Honza je bohužel už opakovaně hospitalizovaný v nemocnici kvůli problému s ledvinovým kamenem. Ten problém měl už v posledních dvou třech týdnech dvakrát, jednou byl hospitalizovaný před zápasem v Teplicích. Zatím se ten problém nepodařilo vyřešit. Předevčírem se mu to opět vrátilo. Zítra ráno by ho měli pustit a mělo by se to už vyřešit,“ řekl Trpišovský.

