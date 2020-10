‚Byl po covidu a necítil se. Pro mě je to hrdina zápasu.‘ Trpišovský vyzdvihl Olayinkovo nasazení

Dal gól i za cenu zlomeného nosu, přitom fotbalista Slavie Peter Olayinka ani nemusel zápas Evropské ligy hrát. Po prodělaném koronaviru se totiž necítil nejlíp.

„Byl po covidu a nebyl stoprocentně připravený. On se necítil, že by mohl nastoupit v základní sestavě,“ vysvětlil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Jen pár minut to trvalo, než Olayinka vybojoval penaltu, kterou Stanciu neproměnil, ale v 80. minutě už sešívaní slavit mohli.

„U toho gólu ukázal tu mentalitu, která nám strašně chybí po odchodu několika hráčů. Obětovat se pro tým, dal gól, při kterém si zlomil nos. Když byl Lukáš Masopust v křečích, tak on dohrával se zlomeným nosem pravého obránce. Pro mě je hrdina zápasu on,“ vyzdvihl Trpišovský Olayinkovo nasazení.

Další do Anglie?

A na twitteru už se hlásí někteří fanoušci West Hamu, že po letošních příchodech Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem vědí, jaký slávista zamíří do Londýna příště.

„Bylo by hezké, kdyby další hráč ze Slavie byl v Premier League, on by si to zasloužil. Já už ale doufám, že ten export už na nějakou dobu stačil. Za něj by si museli připravit hodně peněž, na takový přestup.“

Usmívá se trenér Slavie Jindřich Trpišovský po výhře nad Leverkusenem 1:0, kterou zařídil Peter Olayinka.