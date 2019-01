Poslední sezona Petra Čecha. Slavný brankář oznámil, že skončí

„Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně 20 let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A 15 let od mého příchodu do Anglie,“ řekl Petr Čech ve vyjádření pro agenturu Sport Invest.

„Každý den své kariéry jsem věnoval sto procent tomu, abych byl platným hráčem svého klubu. V tom budu pokračovat také v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu,“ dodal s tím, že v Arsenalu dochytá aktuální sezonu.

36letý brankář se stal legendou v Čechách i v Anglii, během své kariéry prošel Viktorií Plzeň, Blšany, Spartou Praha, francouzským Rennes a Chelsea FC. Své poslední zápasy odchytá v dresu Gunners.

„Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít. Svoje rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným osobám možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit,“ trvá si na pevnosti svého rozhodnutí.

Rekordman v počtu startů za český národní tým do Arsenalu přišel v roce 2015 z Chelsea, kde strávil jedenáct let. Čech začal aktuální sezonu jako jednička, ale po zranění přepustil místo v brance Němci Berndu Lenovi.

Arsenal postoupil bez porážky do jarní fáze Evropské ligy, v Premier League je na pátém místě a o trofej se bude snažit i v FA Cupu, kde ho už 25. ledna čeká zápas proti Manchesteru United.

„Udělám všechno pro to, abychom sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální tečka. Veškeré další budoucí plány budu řešit až poté. Vím, že možností se přede mnou otevírá několik, nechám si vše pečlivě projít hlavou,“ plánuje.

Trofeje Petra Čecha Liga mistrů: 1 – Chelsea 2012

Evropská liga: 1 – Chelsea 2013

Premier League: 4 – Chelsea 2005, 2006, 2010, 2015

FA Cup: 5 – Chelsea 2007, 2009, 2010, 2012, Arsenal 2017

Anglický ligový pohár: 3 – Chelsea 2005, 2007, 2015

Anglický Superpohár: 6 – Chelsea 2005, 2006, 2009, 2010, Arsenal 2016, 2018

Fotbalista roku ČR: 7 – 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014