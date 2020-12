Čech se po roce a půl vrací do fotbalové brány. Legenda Chelsea odchytá zápas za rezervní tým

Fotbalový brankář Petr Čech v pondělí rok a půl po konci profesionální kariéry nastoupí za rezervní tým Chelsea v londýnském derby s Tottenhamem. Osmatřicetiletý bývalý český reprezentant bere svůj start jako nouzové řešení, ale je nachystán. Zápas mu zároveň může posloužit jako příprava pro případ, že by musel zaskočit za A-tým. Londýn 15:36 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech v dresu Chelsea. | Zdroj: Reuters

Plzeňský rodák, který v Chelsea působí jako poradce sportovního a technického úseku, se rozloučil s aktivní dráhou loni v květnu. V říjnu ho ale "Blues" kvůli koronavirové pandemii dopsali na soupisku pro anglickou ligu.

‚Věděli jsme, že Tomáš má v sobě góly.‘ Trenér West Hamu se po výhře rozplýval nad Součkem Číst článek

Pro Čechův pondělní start hraje roli několik faktorů. Fin Lucas Bergström nastoupil v sobotu za tým do 18 let a v klubu nechtějí, aby v rozmezí 48 hodin chytal dvě utkání. Chorvat Karlo Žiger je zase součástí "bubliny" A-týmu. V Chelsea působí ještě Francouz Sami Tlemcani, který ale z neznámého důvodu nebyl k sobotnímu ani pondělnímu zápasu nominován.

„Je to jeden z momentů v sezoně, ke kterému jsme moje zapojení do tréninkového procesu směřovali. Mladý brankář Lucas Bergström chytal v sobotu za tým U18 a nechceme riskovat možnost zranění, pokud by chytal dva zápasy během 48 hodin,“ uvedl Čech pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

„Karlo Žiger je v bublině A-týmu, a jelikož hrajeme v úterý na hřišti Wolves, nechceme ho vyndávat, protože v případě potřeby by si již nestihl udělat covidový test nutný k návratu,“ řekl.

Nouzové řešení

Čech s A-týmem, který vede jeho bývalý spoluhráč Frank Lampard, pravidelně trénuje. V soutěži rezerv s názvem Premier League 2 mohou podle regulí nastoupit až čtyři hráči starší 23 let.

Hašek byl důvodem, proč jsem chtěl hrát hokej, říká Čech o svém vzoru. Prozradil, kdo mu radí s hokejem Číst článek

„Jsem v každém případě nouzové řešení, ale jsem připraven. Navíc jsem od finále Evropské ligy v Baku nehrál, takže je i pro mě výhoda, že odehraji jeden zápas a budu lépe připravený pro případ, ze bych musel nastoupit za první tým,“ dodal Čech, který po konci fotbalové kariéry několikrát chytal za Guildford v nižší anglické hokejové soutěži.

Nejúspěšnější období kariéry prožil Čech právě v Chelsea. Vyhrál s ní Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát Premier League, čtyřikrát Anglický pohár a Superpohár a třikrát anglický Ligový pohár. Kariéru zakončil rekordman v počtu startů za českou reprezentaci v Arsenalu.