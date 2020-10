‚Na tréninku vypadal lépe než současní gólmani.‘ Bývalý Čechův parťák tvrdí, že nejde jen o pojistku

Minulý týden překvapila nejen fotbalové fanoušky v Anglii zpráva, že bývalý gólman Petr Čech byl dopsán na soupisku Chelsea pro letošní ročník Premier League. Podle vyjádření českého brankáře se mělo jednat spíše o pojistku, kdyby v případě nouze byla potřeba zaskočit. Podle Čechova bývalého týmového kolegy Marka Schwarzera by ale mohlo jít o víc, než jen o záskok. Londýn 13:58 29. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech | Zdroj: Reuters

Důvodem zapsání Čecha na soupisku je pandemie koronaviru. „Sami jsme viděli, že týmy musely dávat pozitivní hráče do izolace. Samozřejmě v současnosti máme brankářů dost, ale člověk nikdy neví. Tím, že bylo místo na soupisce a já jsem coby nouzová varianta připraven, tak jsme se tak rozhodli. Každopádně doufáme, že to nebude potřeba,“ řekl Čech v minulém týdnu pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

„Předpokládám, že pokud jste Petr Čech a byl jste jedním z nejlepších gólmanů na světě a podle mě tím nejlepším v Premier League, tak by se to vždy mělo brát vážně, že ho zaregistrovali,“ vyprávěl Schwarzer přes videohovor pro Optus Sport.

Osmačtyřicetiletý Schwarzer se s Čechem v dresu Chelsea potkal v letech 2013 až 2015 a podle jeho názoru je o deset let mladší český brankář stále ve výborné formě. Před sezonou dokonce lepší, než současní brankáři londýnského celku Kepa Arrizabalaga a Willy Caballero.

„Z toho, co jsem měl možnost vidět, tak byl lepší než nynější gólmani v brance Chelsea. Ale to bylo předtím, než do klubu přišel Edouard Mendy,“ prohlásil Australan, který si v Anglii zachytal také v dresu Fulhamu, Middlesbrough a Leicesteru City.

Zranění jsou pryč

Jeden z nejlepších gólmanů české historie, který si v Anglii díky 100 zápasů s čistým kontem vysloužil přezdívku „Mr. Zero“, se po aktivní fotbalové kariéře věnuje i hokeji.

„Na tréninku mu to šlo dobře a vypadal opravdu lépe než současní gólmani. Prozradil mi, že kdyby věděl, že mu pauza tak pomůže, dal by si jen půlroční pauzu a nekončil by kariéru,“ vyprávěl Schwarzer.

Čech ukončil kariéru v dresu konkurenčního Arsenalu a u Chelsea začal pracovat jako poradce sportovního úseku. Stále prý ale věří, že je v dostatečné formě, aby zvládl chytat v Premier League.

„Vím, že teď odkopává míč ještě dál, než na konci své kariéry. Ta zranění co měl, ty problémy s kotníkem a lýtkem, mu v tom dříve bránila.“ dodal Schwarzer.