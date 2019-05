Nastoupí Petr Čech do posledního zápasu? ‚Chceme dosáhnout něčeho velkého,‘ mlží kouč Arsenalu

Těžko si představit větší lákadlo. Fotbalista Petr Čech se může s kariérou rozloučit ve středečním finále Evropské ligy, ve kterém jeho Arsenal nastoupí proti jeho bývalému klubu Chelsea. Jenže otázkou je, jestli u toto český gólman bude přímo na hřišti. Baku 10:30 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech na tréninku v Baku | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Brankáři Arsenalu na tréninku v Baku procvičovali rychlost svých reakcí. Chvíli se po míčích vrhala ligová jednička Bernd Leno, jindy trojka Dejan Iljev, pak samozřejmě i Petr Čech.

Zatímco při tréninkové hře na dvě brány v jedné Iljev s Lenem protáčeli, z té druhé si Petr Čech dirigoval obranu celou dobu. Ale to je asi tak jediná nápověda, kdo by mohl finále Evropské ligy chytat. Trenér Arsenalu Unai Emery na tiskové konferenci žádnou další nepřidal.

„Chci to nejdřív říct hráčům, to musíte pochopit. Ale můžu říct, že Petr je skvělý chlap, skvělý profesionál. Jeho chování je úžasné. Když se s ním bavím, říkám mu, že chci, abychom spolu v jeho posledním zápase dosáhli něčeho velkého. Ať už nastoupí, nebo ne,“ prohlásil na Radiožurnálu kouč Gunners.

Ale když už to takhle osud nachystal, kdo by nechtěl stát v brance? „První zápas, který jsem odehrál s Arsenalem, byl taky proti Chelsea, tak ten poslední bude taky. Je to i hříčka osudu, v Chelsea jsem strávil 11 sezon a zažil tam všechny úspěchy. A při posledním zápase se postavím proti nim,“ věří Petr Čech.

‚Zaslouží si to‘

V anglické lize sice Petr Čech jen zaskakoval za zraněného Němce Lena, v jarní části Evropské ligy ale nechyběl ani minutu, tak by dávalo logiku, kdyby to tak bylo i ve finále.

Jenže jsou tu dvě „ale“. Pro Arsenal je zápas mimořádně důležitý, vítězství by ho totiž poslalo do Ligy mistrů, a navíc může souboj s Chelsea vyvolávat určité spekulace. Právě do Chelsea totiž český brankář po sezóně podle Sky Sports odejde dělat sportovního ředitele.

„Myslím, že by to bylo velké zklamání, kdyby nehrál. Přeju si, aby nastoupil, a věřím, že se to stane. Buďme féroví: on si to zaslouží,“ myslí si fanoušek Arsenalu Michael.

Jestli ke stejnému závěru dospěje i trenér Unai Emery, bude jasné po osmé hodině večer. Pro Petra Čecha by to byla snová rozlučka s kariérou. Finále Evropské ligy začíná v Baku v devět hodin večer českého času a server iROZHLAS.cz ho nabídne v online přenosu.

Při posledním tréninku před posledním zápasem kariéry Petra Čecha došlo třeba na nácvik reflexů, hru na dvě, ale i pár selfíček se zdejšími organizátory já si teda vystačil s přáním hodně štěstí, když jsem mu podával jeden míč, který přeskočil reklamní panely ☺️ pic.twitter.com/kqrCI1Bsfa — Jan Suchan (@jsuchan7) May 28, 2019