Bude záležet na tom, jak dlouho mi vydrží zdraví, říká Petr Čech po dvanáctém vítězství ve Zlatém míči

Petr Čech po zisku už dvanácté trofeje v novinářské anketě Zlatý míč říká, že další prvenství bude záviset především na jeho zdraví. Český gólman hodnotil také na následné tiskové konferenci uplynulou sezonu v Arsenalu, ve které ho hlavně mrzí, že jeho klub nezískal titul v Evropské lize. Praha 18:31 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech při utkání proti Watfordu | Zdroj: Reuters

Petr Čech převzal už svou dvanáctou trofej Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu sezony. Překonal tak svůj vlastní rekord. Naposledy nezvítězil v roce 2015, kdy ho porazil David Lafata. Podle brankáře Arsenalu se jeho další tituly v této anketě budou odvíjet od jeho zdraví.

Petr Čech vyhrál anketu Zlatý míč ČR, cenu pro nejlepšího fotbalistu sezony získal už podvanácté Číst článek

„Kolik jich ještě bude, bude záležet na tom, jak dlouho mi vydrží zdraví, abych mohl pokračovat ve výkonech, které mi to vítězství přinesly. Myslím, že v mém věku jde těžko počítat dopředu,“ řekl na tiskové konferenci po převzetí ceny Čech.

Český brankář hodnotil také uplynulou sezonu v anglickém Arsenalu. S ním se mu sice podařilo vychytat dvoustou nulu v Premier League, zároveň s týmem nevyhrál Evropskou ligu, což bylo jedním z hlavních cílů pro letošní sezonu.

„Celkově se sezona musí hodnotit jako neúspěšná. Ve venkovních zápasech jsme poztráceli skoro všechny naše body. Pozitivní zůstává, že jsme postoupili do semifinále Evropské ligy a také zápasy v domácím prostředí,“ hodnotil gólman uplynulou sezonu.

Velkou změnou v Arsenalu bude výměna trenéra. Arsene Wenger vedl londýnský klub 22 let a na jaře letošního roku oznámil, že po sezoně skončí. Právě kvůli němu především Čecha mrzí, že Kanonýři nevyhráli Evropskou ligu.

„Snažili jsme se to dohrát co nejlépe. Chtěli jsme mu dát ten nejlepší dárek k odchodu, což by byla Evropská liga, ale to se nepovedlo,“ lituje neúspěchu Čech.

Dodatečný dárek k narozeninám @PetrCech ovládl podvanácté anketu Zlatý míč pic.twitter.com/ie8kZGsM8E — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 22 May 2018

Na dotaz, koho by za fotbalistu sezony zvolil samotný Čech, odpověděl jmény dvou brankářů působících v zahraničních celcích - Jiřího Pavlenky a Tomáše Koubka. Druhý jmenovaný se prosadil v Rennes, které bylo i prvním zahraničním angažmá Petra Čecha.

„Jsem velice rád, že se mu daří a že týmu pomohl. Když do týmu přišel, byli tři body od sestupu, pak měnili trenéra. Nakonec se to všechno ustálilo a závěr jim vyšel,“ je rád Čech.

Petr Čech je ještě rok brankářem Arsenalu. Tomu se upsal na čtyři roky v roce 2015, kdy přestoupil z konkurenční londýnské Chelsea. Především v průběhu jara ho limitovala zranění a hlavně těm se chce v další sezoně vyhnout.

„Doufám, že v té následující sezoně hlavně zůstanu bez zdravotního problému a že se mi bude dařit stejně, jako se mi dařilo na začátku loni,“ doufá Petr Čech.