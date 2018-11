Na návrat do Česka už bude pozdě, oznámil brankář Čech při křtu své autobiografie

Bývalý brankář národního týmu a současně hráč anglického Arsenalu pokřtil v Praze svou knihu s názvem Můj život. Čechova autobiografie má sloužit jako inspirace především pro mladé čtenáře. Čech při křtu zároveň prozradil, že návrat do Česka v roli hráče je už asi nereálný. Praha 15:11 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech při křtu své autobiografie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vydal svou první autobiografii, dodělává trenérskou licenci. Ale konec kariéry fotbalového brankáře Petra Čecha to neznamená. „Tohle nechávám otevřené.“

Dlouhodobé cíle už si nedává, ale i v šestatřiceti má Čech motivaci pokračovat. Teď se třeba snaží po zranění získat zpátky pozici brankářské jedničky Arsenalu.

„Když mi vydrží zdraví, budu mít motivaci do každodenní práce a udržím formu, tak budu chtít pokračovat. Ale jak dlouho? To neplánuju. Přece jen už jsem sportovec v pokročilejším věku,“ poodhalil Čech plány.

A nefigurují v nich i myšlenky na návrat do Česka?

„Vracet se do Česka jako hráč, to už asi reálné není. Doufám, že ještě jeden nebo dva roky budu chytat anglickou ligu a pak už na to bude pozdě.“

Čech je plzeňským odchovancem, ale v české lize před odchodem do zahraničí chytal jen za Blšany a za Spartu. Ani jeden z těchto klubů se tak návratu jednoho z nejlepších brankářů české historie nedočká.

Alespoň toho hráčského... V budoucnu, po skončení aktivní kariéry, by se Čech mohl věnovat trénování.

„Trenérskou licenci dělám už teď. Začal jsem v době, kdy jsem byl v reprezentaci. A teď už to dodělávám. Snad se mi podaří to studium dokončit, abych měl dobrou výchozí pozici, kdybych chtěl jako trenér pokračovat,“ vysvětlil bývalý kapitán národního týmu pro Radiožurnál.

Úryvek z knihy Petra Čecha „Blšany nebyly nijak zámožný klub, snažili jsme se k sobě tahat hlavně levné a talentované kluky. Nejlépe bez profesionální smlouvy. A kdyby mohl trenér Beránek přidat ještě dvě vlastnosti, na kterých sám lpěl, tak vysoké a levonohé. Ze Sparty jsme stejným způsobem vzali Vencu Drobného, kapitána budoucí jednadvacítky. I Petr do našeho scénáře dokonale pasoval. Mladý, talentovaný, vysoký, levonohý, bez smlouvy! A to jsem ještě nevěděl, že je to navíc charakter a pracant. Měl jsem na něj výborné reference, všechno se mi zamlouvalo, jen jsem ho chtěl vidět na vlastní oči. Tak jsem vyrazil na čtvrtfinále mistrovství Evropy do šestnácti let, které se hrálo ve Zlíně. Petr byl proti Angličanům mimořádný. Nejen na čáře, ale komplexním pojetím. Dirigoval ostatní, posílal daleké a přesné nákopy, snad ani na vteřinu nezapochyboval. Vychytal remízu 0:0, v prodloužení se trefil Pavel Besta a já věděl, že toho kluka musím přesvědčit, aby šel k nám na vesnici. Po zápase jsem se mu představil, vysvětlil, co mám za lubem a nakonec popřál: „Snad vychytáš zlato.“ Zlato nevyšlo, přestup ano.

O své budoucnosti mluvil při křtu autobiografie Můj život. Využil pár volných dnů a přiletěl knihu představit do Prahy.

„Doufám, že knížka bude inspirativní pro mladší čtenáře, ale i třeba pro rodiče. Zaměřuje se totiž hlavně na období, než jsem se stal profesionálním fotbalistou.“