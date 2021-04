U Mezinárodního sportovního tribunálu by byla šance větší, míní o Kúdelově odvolání funkcionář Fousek

Odvolání Ondřeje Kúdely proti trestu od UEFA je podle kandidáta na předsedu Fotbalové asociace Petra Fouska logický krok. Uvedl to v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Hovořil i o neúspěšném projektu fotbalové superligy. „Evropané by měli respektovat princip sportovního soutěžení, to znamená, že sestup v soutěžích musí vždy existovat,“ komentoval, v čem viděl hlavní problém oddělené ligy. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:48 23. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Glen Kamara (vlevo) v potyčce s Ondřejem Kúdelou | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vy jste projekt evropské superligy nazval velmi nebezpečným. Mají čeští fanoušci po jeho krachu důvod k oslavám?

Nejenom čeští fanoušci, ale zejména fanoušci v těch zemích, odkud se rekrutovaly kluby, které ustavily tento pokus o superligu. Je to projekt, který se tady diskutuje od 90. let, akorát měl pokaždé jinou podobu.

V čem je projekt podle vás nebezpečný?

Někdo se pokouší vytvořit strukturu mimo pevné rámce FIFA a UEFA a národních fotbalových svazů a lig. To je něco, co se ve fotbale nepřipouští, netoleruje a myslím, že do budoucna je potřeba udělat vše pro to, aby se to nikdy nepřipustilo. Známe samozřejmě soutěže z jiných sportů, které jsou uzavřené. A to je ten druhý rizikový faktor – že se z té soutěže nesestupuje. Někdo v tom vidí přínos, myslím, že to spíše náleží do americké kultury. Evropané by měli respektovat princip sportovního soutěžení, to znamená, že sestup v soutěžích musí vždy existovat.

Kúdelovo odvolání

Právní zástupci Ondřeje Kúdely oznámili, že se hráč odvolá proti trestu, který mu dala disciplinární komise UEFA. Je dobře, že se odvolal?

Dívám se na to z pohledu lidské stránky, to znamená Kúdely jako hráče, který je v reprezentaci, je to věc, která se dotýká Slavie, dotýká se reprezentace. Je určitě v zájmu samotného hráče a svým způsobem povinností jeho právních zástupců se o odvolání pokusit.

Je podle vás reálné, že odvolání bude úspěšné?

To je druhá stránka věci, protože teď přecházíme od emocí a lidského pohledu, který by se neměl míchat s tím faktickým, a to je naděje na odvolání. Domnívám se, stejně jako někteří odborníci na sportovní právo, že po odvolání k odvolací komisi UEFA je tady ještě poslední instance u Mezinárodního sportovního tribunálu v Lausanne, a tam by mohla být šance větší.

Aktuálně jste jedním ze tří kandidátů na post předsedy Fotbalové asociace. Těmi dalšími jsou Karel Poborský a Vladimír Šmicer. Snižuje kandidatura Vladimíra Šmicera vaše naděje?

Takhle bych to neviděl, počet kandidátů nerozhoduje o nadějích. Každý má nějaký program a každý usiluje o přízeň voličů. Určitě budou příležitosti, kde se jednotliví kandidáti mohou střetnout. Já se soustředím na svou kandidaturu, protože fotbal by měl řídit profesionální funkcionář. S Vláďou Šmicerem máme bližšího společného jmenovatele v tom, že chceme usilovat o reformy v českém fotbale.

