Druhý zájemce o post šéfa českého fotbalu. Po Poborském oznámil kandidaturu i Fousek

Funkcionář Petr Fousek se rozhodl opět kandidovat na post předsedy Fotbalové asociace ČR. Osmapadesátiletý bývalý generální sekretář FAČR o pozici neúspěšně usiloval při minulých volbách. Fousek oznámil kandidaturu jako druhý po bývalém reprezentantovi Karlu Poborském. Nový šéf českého fotbalu se bude volit na červnové valné hromadě. Praha 15:12 7. dubna 2021

Fousek je uznávaným mezinárodním funkcionářem, od roku 1994 působí v orgánech federací UEFA a FIFA. Sedm let pracoval jako generální sekretář na českém svazu, který se později přejmenoval na FAČR. Naposledy téměř tři roky působil v Řecku jako nezávislý expert FIFA a UEFA pro tamní svaz.

„Jsem s nabídkou kandidovat v Česku oslovován už od října loňského roku, ale mojí povinností bylo nejdříve dokončit expertní misi pro řecký fotbal. Byl jsem osloven řadou klubů profesionálního a amatérského fotbalu i regionů z Čech a Moravy, takže podporu rozhodně cítím. Vnímám i ocenění mé neutrality a nezávislosti, nemám žádné postranní zájmy,“ uvedl Fousek v tiskové zprávě.

Na post předsedy FAČR kandidoval už v roce 2017. První volba v červnu nepřinesla vítěze, v prosinci pak vyhrál současný šéf asociace Martin Malík, který už oznámil, že znovu kandidovat nebude.

„Mnoho lidí obě moje tehdejší kandidatury trvale vnímá jako jasný morální profil. Nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že chci dělat fotbal demokraticky a transparentně,“ uvedl Fousek. „Jsem plně připraven ještě jednou nabídnout veškerou svoji odbornost, schopnosti, znalosti a zkušenosti do služeb českého fotbalu a tvrdě pro něj pracovat,“ doplnil Fousek.

V českém fotbale zastával řadu funkcí, byl také šéfem organizačního výboru mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015. Hovoří řadou světových jazyků. V orgánech FIFA a UEFA je aktivní více než 25 let, ať už v komisích jako delegát, inspektor stadionů či expert a instruktor pro management a administrativu. Vedl také 19 specializovaných misí v různých svazech Asie, Afriky a Evropy.

„Působení v kruzích FIFA a UEFA mě mnohé naučilo a přineslo mi významné know-how i kontakty,“ podotkl Fousek.

Vedle něj dosud oznámil kandidaturu vicemistr Evropy z roku 1996 Poborský. Zatím není jasné, zda Fouska oficiálně podpoří iniciativa F-evoluce, která po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra kvůli aféře s ovlivňováním výsledků usiluje o změny v českém fotbale. Nové vedení asociace se bude volit na valné hromadě v Nymburce 3. června.

„Mám jasnou vizi i program a předpokládám, že jej postupně odprezentuji jak Ligové fotbalové asociaci, tak i krajským a okresním fotbalovým svazům. Český fotbal jednoznačně potřebuje určité strukturální, procesní i personální změny, aby byl opět řízen a vnímán jako silný, fungující a důvěryhodný, jak se na největší sport v zemi sluší a patří,“ dodal Fousek.