Vícemistr Evropy z roku 1996 a brankář, který za Spartu vychytal Barcelonu. Petr Kouba slaví 50. narozeniny

Vychytal hvězdy slavné Barcelony a s fotbalovou reprezentací dosáhl na největší úspěch v historii samostatné České republiky. Řeč je o fotbalovém brankáři Petru Koubovi. Vicemistr Evropy z roku 1996 slaví v pondělí 50. narozeniny. Praha 23:12 28. ledna 2019

Pro české fotbalisty, a především pro Petra Koubu, to byl v roce 1996 hořký konec evropského šampionátu. Tehdejší brankář pražské Sparty svými fantastickými výkony nejprve českému týmu pomohl do finále EURA, kde pak dostal v prodloužení smolný zlatý gól. V 5. minutě nastaveného času do sítě zapadla tečovaná střela Němce Olivera Bierhoffa.

„Já jsem reagoval na původní směr střely od Bierhoffa a Míša Horníček (Michal Horňák, pozn. red.) to samozřejmě nerad nebo nešťastně tečoval. Já jsem si už nestihl na balón sáhnout a už jsem jen bezmocně přihlížel, jak to jde k tyči a bylo jasné, že se to neodrazí ven,“ popisoval už se stříbrnou medailí na krku nešťastný moment Petr Kouba. Ten po EURU zamířil do španělské La Coruni, kde se mu vůbec nedařilo.

Zato na jiný španělský celek - slavnou Barcelonu, má vzpomínky hezčí. Už o pár let dříve, v dubnu 1992, totiž byl u toho, když Sparta na Letné v semifinálové skupině Ligy mistrů porazila katalánský klub 1:0.

„Teď to neudělal Petr Vrabec dobře, obrovská šance Julia Salinase a výtečně Petr Kouba…“ nestačil tehdy chválit Petra Koubu v televizním přenosu komentátor Pavel Čapek.

Na konci kariéry se Petr Kouba na Letnou vrátil, ovšem už jen jako náhradník Jaromíra Blažka. Za celé tři roky nastoupil v lize jen třikrát. Proti Slavii dostal červenou kartu a na Slovácku před jednou z branek neudržel lehký centr. Sparta tehdy na Slovácku prohrála, odvolala trenéra Kotrbu a pro Petra Koubu to byl na jaře 2004 poslední ligový zápas v