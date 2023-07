Dukla do první ligy patří, jiný cíl než postup není, říká kouč Rada. Nabídky z nejvyšší soutěže neměl

Fotbalové léto bývá hodně krátké. Stihl jste si po uplynulé sezoně vůbec odpočinout?

Jak říkám celý život, v hrobě si odpočinu dost! Jsem rád, že jsem mezi mladými. Tři neděle není moc, mladí to tolik nepotřebují, ale i já jsem spokojen. Těšil jsem se.

Za kolik dní vám začne takhle fotbal chybět?

To je rychlý, tak za tři dny! Z tohoto pohledu jsem rád, že je to v Praze a nemusím nikam zvlášť cestovat. Ale na druhou stranu jsem si odpočinout potřeboval. Mrzelo mě, že jsme nezvládli dva zápasy, mohli jsme krásně uhrát minimálně baráž. S Příbramí a Táborskem jsme to ale „zkonili“.

Tyhle věci ve mně trochu bublaly. Pak už jsem se právě těšil, aby to znovu začalo, ať přijdu na jiné myšlenky.

Že se nepovedl postup do první ligy, je tedy velké zklamání?

Určitě. Podzim jsme měli katastrofální, tam jsme hráli o záchranu, ale jaro nám vyšlo. Vyhrávali jsme zápasy i venku. Pak se nám tam ale vloudila ta dvě utkání – doma s Příbramí, kdy jsme to měli pod kontrolou a vedli 1:0, a hlavně Táborsko. To rozhodlo, také jsme vedli 1:0, hráli jsme dobře a měli jsme to úplně pohodově vyhrát. Nedá se nic dělat, bohužel se to nepovedlo, tak se o to musíme poprat teď. Ale bude to zase těžší.

Nepřišla vám nějaká nabídka z první ligy?

(smích) Mohl bych si tu dělat reklamu, jak se to tady dělá, jako že mi přišly tři nabídky, zajímavý, do první ligy... Ale nic nepřišlo, já jsem se ani nikam necpal. Trenéři vždycky říkají, že mají nabídky, ale klub neřeknou. Já jsem nic neměl, spekulovalo se o Plzni, ale nebylo nic. Já jsem čekal, co udělá Dukla, a majitel mě oslovil.

Kdyby nabídka přišla, možná bych o tom přemýšlel. Ale majitel věděl, že tady zůstanu, protože jsme úkol nesplnili a minimálně baráž jsme udělat měli. První liga je první liga, láká mě to, ale uvidíme, co bude dál.

Jak moc se před sezonou změnil kádr Dukly?

Přivedli jsme Tomáše Vondráška, který hrál v Teplicích a má zkušenosti. Na stopera jsme potřebovali Dominika Haška místo Jiřího Pirocha a čekáme ještě na jednoho útočníka. Změny a posílení kádru musíme udělat, jsem na tom dohodnutý s majitelem, i co se týče ekonomiky, přeci jen jsme ve druhé lize. Z Příbrami ještě na přestup přišel Jakub Zeronik, oživení bylo potřeba, ale uvidíme, jsou tu zatím krátce.

Tomáši, vítej u nás! ❤️



✍️ Zkušený obránce či záložník Tomáš Vondrášek do Dukly přestupuje z Teplic a smlouvu podepsal na jeden rok s opcí.https://t.co/AVVn5mRzZg pic.twitter.com/k348v6kWRD — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) June 29, 2023

Cíl je tedy jasný? Co se nepodařilo loni, má se podařit v další sezoně?

Určitě. Řekl jsem to hráčům při nástupu na novou sezonu, nic jiného než postup neexistuje. Dukla se svou tradicí a stadionem do ligy patří a musíme pro to udělat maximum. Jestli chtějí kluci hrát o 9. místo v druhé lize, tak beze mě. Může samozřejmě přijít nějaká krize, že nebudeme všechno vyhrávat, ale s majitelem jsme se shodli, že jiný cíl než postup neexistuje.