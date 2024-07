Trenér Rada může na lavičku Dukly už v úvodním ligovém kole, komise mu prominula zbytek trestu

Trenér fotbalistů Dukly Praha Petr Rada bude moci být na lavičce nováčka v sobotním utkání úvodního kola prvoligové sezony proti Plzni. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vyhověla žádosti o prominutí zbytku tříměsíčního trestu, který pětašedesátiletý bývalý kouč české reprezentace dostal za rasistickou urážku v minulém ročníku druhé nejvyšší soutěže. Komise o tom v pátek informovala v tiskové zprávě. Praha 11:17 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Rada | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: Profimedia, ČTK

Rada na začátku jarní části uplynulé sezony urazil tehdejšího trenéra Zbrojovky Brno Tomáše Polácha výrokem „zoufalče cikánskej“. Disciplinárka mu tehdy udělila bezprecedentní trest na osm měsíců a pokutu, odvolací komise později verdikt snížila na čtvrt roku.

Zbytečně nafouklá aféra, brání Radu bývalý fotbalista Vízek. Jde o latentní rasismus, oponuje novinář Mádl Číst článek

Zákaz činnosti by Radovi vypršel pár dnů po úvodním kole nadcházející prvoligové sezony proti Plzni. Kouč ale požádal o prominutí zbytku trestu a disciplinární komise, kterou po nedávném konci předsedy Richarda Bačka nově vede jiný advokát Jiří Matzner, mu vyhověla.

„Komise jeho žádosti vyhověla v části podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu za současného uložení zkušební doby v délce dvou měsíců. V části žádosti o prominutí výkonu zbytku trestu nebylo vyhověno. Věříme, že si jmenovaný vzal dostatečné ponaučení, jak i uvedl ve své žádosti. Uvědomuje si nesprávnost svého chování, stejně jako dopad v mediální i osobní úrovni a takového jednání se do budoucna vyvaruje. Pan Rada vykonal trest z více než poloviny a současně uhradil uložený finanční trest,“ uvedl Matzner v tiskové zprávě.

„Zbývající výkon zákazu činnosti v rozsahu 3 dnů nebude vykonán za podmínky dodržení dvouměsíční zkušební doby, která je v tomto rozsahu nejkratším možným obdobím, kterou lze dle Disciplinárního řádu uložit. V této lhůtě bude mít jmenovaný prostor svým chováním doložit svoji žádost,“ dodal předseda komise.

Rada chyběl při soutěžních zápasech na lavičce Dukly od závěru dubna. Tým z Julisky navzdory jeho absenci u hřiště při utkáních ovládl druhou ligu a po pěti letech se vrátil mezi elitu.

Uvažoval o konci

Rada opakovaně odmítl, že by šlo o rasistický podtext. Uvedl, že se Poláchovi po zápase omluvil, společně si dali kávu a věc uzavřeli. Kouč cítil křivdu a dokonce zvažoval konec kariéry. Rozhodl se ale pokračovat a na Julisce prodloužil smlouvu.

„Tím verdiktem jsem dostal pecku do hlavy. Zanechal ve mně takový stín. Musím se s tím vyrovnat. Dodnes jsem to ještě neskousl, bylo to špatně. Neříkám, že jen z druhé strany, taky z mojí. Ale už je to pryč. Hlavně chci, abychom hráli důstojně a Dukla se etablovala v lize,“ uvedl trenér na tiskové konferenci před sezonou.

Klub svého srdce vedl bývalý hráč Dukly ve druhé lize dva roky, až druhý pokus o postup vyšel.

„Projel jsem si stadiony, kde jsem ještě nebyl. Lidi tam byli dobří, někde zlí, ale mně to nevadí. Těším se na první ligu i na fanoušky. Ať mi nadávají, mám lidi rád, třeba na Spartě jich bude dvacet tisíc. Myslím, že někteří se těší i na mě, můžou mě provokovat a dělat divadlo,“ dodal Rada.