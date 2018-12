‚Je to pro mě krok dopředu.‘ Fotbalista Ševčík potvrdil přestup z Liberce do Slavie

„Můžu říct, že přestupuju. Určitě to v hlavě mám a těším se. Je to pro mě krok dopředu. Věřím, že půjdu správným směrem. Jsme v kontaktu jak s realizačním týmem, tak s trenérem,“ řekl pro Radiožurnál k přestupu do pražských Vršovic Ševčík.

Ve fotbalové lize se rozjede období přestupů. Nejžádanější jsou Ševčík, Trávník či Komličenko Číst článek

Petr Ševčík patří v podzimní části ligy k nejlepším hráčům v kádru libereckého Slovanu. Čtyřiadvacetiletý záložník má na kontě 72 ligových startů a v letošním ročníku vstřelil čtyři branky.

Fotbalista se potká ve Slavii se svým bývalým trenérem z Liberce Jindřichem Trpišovským, který si ho přivedl na sever Čech ze Sigmy Olomouc.

„Pan Trpišovský si mě přitáhl sem do Liberce a věřím v celý ten realizační tým a hlavně jemu,“ těší se na staronového trenéra Ševčík.

Jako první oznámil příchod Ševčíka už 19. listopadu na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, ale sám hráč ani jeho klub informaci tehdy nepotvrdili.