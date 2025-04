‚Nemám nic proti Ukrajině, je to prostě fotbal.‘ Švancara se omluvil za výroky, zastával se sám sebe

Hostem pořadu Na síti s Andreou Sestini Hlaváčkovou byl fotbalista Petr Švancara. Kolikrát se během kariéry dostal do zápisu o utkání, protože se jeho chování nelíbilo rozhodčím? Jak se dokáže v zápasech okresního přeboru rozčílit? Ve studiu Radiožurnálu Sport si povídal o jeho roli komika, moderátora nebo stále velkého příznivce Zbrojovky Brno. Trápí ho fotbalové výsledky brněnského klubu? Jak si užil reality show Survivor? Praha 13:03 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalista Petr Švancara | Foto: Anna Vavríková, Mladá fronta, Lidové noviny | Zdroj: Profimedia

Petře, musím začít tím nejaktuálnějším tématem a tím je řešení tvého etického prohřešku v zápase mezi Říčany a Cézavou. Co se vlastně stalo?

Je to jednoduché. Byl jsem hrát o víkendu fotbal a před koncem poločasu byla taková situace a hádali jsme se, jestli to faul byl, nebo ne. Tím, že Cézava má v týmu Ukrajince, tak byli slyšet a nějakou formou to rezonovalo, že jsme se začali hádat a žduchat. Vstoupil jsem do toho a rozhodčímu řekl, ať to nás nežduchají, ať si stoupnout do zdi, protože byl trestný kop. Já ho kopl, ne moc dobře, ale asi až do Jihlavy. No a jeden z těch Ukrajinců kolem mě běžel a začal mi něco říkat. Mně je 47 let, hraju fotbal od šesti let, takže mě vyprovokoval, že jsme se začali hádat, pak byl poločas. Mělo to asi minutu dohru, odešli jsme do šaten. Létala tam sprostá slova, což je úplně normální, úplně normální...

A jak běžné to je?

V téhle soutěži je to běžné. Díval jsme se na hokej, tam už mají rozhodčí mikrofony a vůbec si tam nedovedu představit sám sebe. Tohle je ale okresní přebor a je to běžné. Zápas byl v pohodě, tam jsme se ani nekopali, to nebylo vůbec vyhecované. Když jsem pak viděl ten mediální humbuk, tak mi přišlo, jako kdybychom je posílali domů a dělalo se z toho něco většího, než to je. Já jsem se pak omlouval za to, že v mých letech a v mém postavení bych neměl nadávat nikomu, takže jsem se omluvil. Za sebe rezolutně můžu říct, že nemám nic proti Ukrajině. Když to všechno začalo, hodně jsem se tomu věnoval, vybírali jsme věci, pomáhal Ukrajině, dělali charitativní zápasy. Ještě když jsem pracoval na marketingu Zbrojovky Brno, tak jsme dělali různé věci směrem k tomu. Nemám nic proti Ukrajině, já se vyhrazuji k tomu, že bych byl někdo, kdo je posílá domů, je to prostě fotbal a pohádali jsme se. Ale nutno říct i to B, že se nikdy nenechám urážet ani v těchhle letech. Mám s tím problém asi po mámě a je to jedno, jestli je to v samoobsluze nebo na fotbale. Na nikoho se taky nezlobím, že mi někdo něco říká, protože to je fotbal. Že to mělo mediální přesah, to je proto, že jsem to já a jsem v tomhle rybníku známý. Příjemné to nebylo, to nebudu lhát a něco mi to taky ukázalo, v jaké žijeme době. Musím si na ty věci dávat pozor, ale věřím, že když proti sobě budeme za půl roku zase hrát, tak to bude mít normální průběh. Určitě bych nechtěl, aby ze mě někdo dělal rasistu, protiukrajinského člověka. Naopak, já jsem první, kdo bude vždy říkat, že je mi jedno, kdo tu žije, ale ať se přizpůsobuje nám. My jsme Česká republika, česká pravidla, české věci a jestli je někdo modrej, růžovej, žlutej, Švéd, Nor nebo Ukrajinec, je mi vcelku jedno, ale je to fotbal, který měl vždy sbližovat lidi. Oni tam chodí o víkendu. Nechal jsem se vyprovokovat v tom, že jsem sprostě nadával, i za to jsem se omluvil, ale když mi někdo nadává, tak ta reakce tam je. Znovu se musím smát, že zápas byl úplně o ničem, prohráli jsme zaslouženě, ti kluci byli lepší, ale takhle to vypadá, že ten zápas byl vyhrocený, ale nebyl. Vzniklo to na základě jednoho článku a paradoxně se řeší jen člověk, který to vyvolal. Když si dáte to vyhledávače jméno Robert Hájek – rozhodčí, tak vám vyjede něco neskutečného. Aby tomu rozuměli posluchači, tak to, co zaznělo v tom nadpisu, tak řekli oni. To nepsal rozhodčí, to neříkal Švancara, to nebylo předmětem zápisu. Když za rozhodčím někdo přijde od hostujícího týmu, což byl asi nějakou formou někdo naočkovanej, tak je to z jejich strany, ze strany Cézavy a musí se to tam takto napsat. Nevím, jestli se ten redaktor iSport.cz si to uvědomoval, kdo mu volá a kdo mu to diktuje a jestli vůbec čte jen jednostranný názor ze zápisu.

Když jsme u toho zápisu, tak jak často se ti stalo, že ses do nějakého dostal?

Kdyby rozhodčí chtěl, tak skoro ob zápas.

Ale neděje se to?

Neděje se to. Jestli mají někdy respekt nebo je to prostě normální. Viděl jsem články, kde bylo, jací známí fotbalisté jsou v zápisech. Vy máte v tom tenise takové ticho, že je to pro mě brutální a nechápu, jak se umíte kontrolovat. Ve fotbale na to zapomeň.

Ty jsi ale odpovědnost za to vzal a omluvil ses veřejně. Jak těžké to pro tebe bylo?

Je to normální věc. Něco uděláš a musíš si to v životě vyhodnotit, jestli je to správně. Já jsem se správně zastal sám sebe, ale nemůžeš veřejně nadávat. Ve prospěch své rodiny, možná i toho klubu, kde hraju, tak je to nepříjemné, není to reklama pro nikoho. Ale každý, kdo fotbal na této úrovni hraje, tak ví, že to tak je a pro to tě ten fotbalový rybník nezatratí.

Bude to mít pro tebe nějakou dohru? Zahraješ si?

Myslím, že teď o víkendu už budu hrát. Hraju každý víkend, ale jde o to, jestli je to mistrák, anebo exhibice. Je to ale v pořádku, já jsem nadával, nenechal jsem si to líbit a jak disciplinárka rozhodne, na to jsem připravený. Nemyslím si ale, že bych dostal pět deset zápasů. Tím, že jsem se veřejně omluvil, poslal jsem jim svůj pohled na celou akci, nepotřeboval jsem to řešit přes média. Dnes to tady řeším úplně poprvé a budeme se tomu vyjádříme i v Tiki-Taka, takže v tomhle směru si to chci okomentovat po svém. Pro své fanoušky, rodinu a pro lidi, co fandí fotbalu, takový, jaký je, a takový ho já chci mít. Myslím, že to k tomu patří a zbytek je na rozhodčím, který to musí dirigovat a nemělo by se to přenést přes mantinel slušného chování.

Petře, velkou část kariéry jsi strávil ve Zbrojovce Brno. Jak na aktivní kariéru vzpomínáš?

Hrozně rád. Sama víš, jaké to je, když v pěti šesti letech začneš něco dělat, co v tobě vzbudí to, že to máš ráda, a nikdo ti nemusí říkat, že jdeš na trénink. Naopak, skončí trénink a jdeš si pinkat o zeď, já jsem si šel s klukama kopat před barák. Žili jsme v době, kdy nebyl internet a branky byly dva stromy nebo dvě boty. Furt jsme mastili fotbal a to byly ty tréninky navíc. Dělám fotbal přes 40 let a strašně mě to baví. Vzpomínám na to, jako na jedno velký bavendo, ale to byla na druhou stranu taky chyba, protože jsem nic závratného nedokázal. Hrál jsem první a druhou ligu, ale talent jsem určitě měl, abych mohl vyzkoušet zahraničí. Hodně jsem se tím bavil, což byla asi velká chyba, a to i mimo hřiště. Jsem celoživotní bohém, oslavátor a člověk, co má rád srandu, což se do profesionálního fotbalu úplně nehodí. Všechno to vím, vše shromažďuji i ve svých knížkách, ale věřte, že jsme si to prožil tak, jak jsem chtěl a jak mě to bavilo. Pořád je to velká zábava. Co se týče Zbrojovky, tam jsem zažil rozlučku s kariérou, tak to doznělo do fáze, že jsem už jen fanoušek. Pomáhal jsme klubu půl roku zpátky a teď jsem z toho vypadl. Mám tam kluka, takže jsem šťastný, že jsme jako rodina vychovali zbrojováka. On je ale úplně jiný, kdybych měl jeho povahu, tak bych to do té reprezentace třeba i dotáhl. Všechny nás ale trápí, tam, kde to právě je.

A čím to je?

Myslím, že to tam nikdo nešéfuje, nemáme hlavního lídra. Jako mají v Plzni Adolfa Šádka a ve Slavii Jaroslava Tvrdíka.

Abych připomněla, tak Zbrojovka je teď poslední ve druhé lize a je možné, že spadne?

Bohužel to tak směřuje, nemáme vůbec sportovní formu. Mění se trenéři, mění se sportovní ředitelé a trochu se bojím, že tam není nikdo, kdo by uměl zvednout prapor a řekl, teď to budeme dělat doprava anebo doleva. Nedaří se nám ani trefit systém, protože když hraješ o záchranu, tak je lepší hrát trochu méně dopředu a více zezadu. Nemáme hráče na to, abychom byli poslední, to říkám na rovinu. Jak se ale během posledního roku vytvořil ten guláš, že se hodně hráčů hledá, měnili se manažeři, trenéři, změnil se majitel a všichni si mysleli, že to půjde trochu bez práce, ale ono se to musí odmakat. Já jsem působil na marketingu a tam můžeš vymýšlet vstupenky zdarma, zlaté kliky, ale když se nevyhrává, tak lidi nadávají i na tebe, na všechno. To je ale v pořádku, fanoušek má jasné pravidlo, že bude fandit a vy hrajte, a pokud možno vyhrajte. Teď je to ale ve fázi, kdy se bojím, že spadneme. Bojím se, říkám to na rovinu a nevím, kde bychom se chytli. Ty kluby, co máme teď před sebou, včetně derby s Líšní, je to tak vyhecované, že tomu budou dávat všichni maximum, aby nás porazili. V tomhle směru se o Zbrojovku bojím, bojím se ale i o dorost, který je ligový. Ten když spadne, tak je to velký průšvih i pro mládež. Držím těm lidem palce, ale chce to šéfa, přivést člověka, který to povede.

Nejsi to ty?

Nemám na to. Moje názory jsou tak radikální, že je radši neříkám. Nikdy jsem Zbrojovku nekritizoval v novinách, v rádiu, v televizi a nebudu to dělat ani teď. Moje názory jsou tak radikální, tak přísné a tak kontroverzní směrem k tomu, co dnes nabízí smlouva profesionálního hráče, že když to přeženu, tak bych 70 procent těch kluků vyhodil. Plno věcí mi tam chybí a je hrozné, že to říkám já, i když jsem nebyl žádný velký dříč, ale když mi dali balon, tak jsem něco vymyslel. Bojím se, že kdybych byl oslovený, abych Zbrojovku vedl, a to jsem to před šesti lety chtěl, ale pan Bartoněk mi to nedal, ale to je v pořádku, tak bych byl tak extrémně přísný. Je to jen zkušenost s lidmi, kteří mě vedli a já je nenáviděl, tak mi nejvíc dali. Snažím se teď být člověk, abych byl do budoucna ten, co jí pomůže finančně. Dělám vše pro to, abych vydělal nějaké peníze a mohl to Zbrojovce vrátit. Od deseti let mě vychovávala, měl jsem tam famózní rozlučku s kariérou. Bohužel jsem jí to nemohl vrátit na marketingu, kde jsme se snažil, plno projektů se povedlo, ale už jsem to nemohl mít jako práci. To je ale normální, přijde nový šéf a jdeš pryč.

Tvůj syn za Zbrojovku hraje, ty máš zkušenosti, tak jak moc se držíš stranou od jeho kariéry?

Řešíme každý den jeho kariéru. Každý trénink, každý jeho zápas, rozebíráme to. V těchhle letech na to mám fantastický pohled a zároveň přísný, ale vždycky jsem jeho táta. Říkal jsem mu, že je mi jedno, jestli budeš hrát okresní přebor nebo za reprezentaci, ale budu ti vždy fandit. Jako babička s dědou, ségra, jeho máma a já hlavně chci, aby ho to bavilo. Když ho to nebude bavit, tak mu říkám, ať si vezme pytel balonů, jde si kopat na branku, ať to má zase rád. On je dnes profesionální fotbalista a bere za to peníze, ale nezažívá úplně dobré období. Když České Budějovice nebo Zbrojovka, tak když rok nevyhrajou doma, dokážeš si představit, jaké to je chodit do práce, i když je to sport, ale jak je to tam negativní to prostředí? Jak hledají cesty, jak z toho ven. Neznám to prostředí uvnitř Budějovic ani ve Zbrojovce, ale vidím, že je tam strašně moc bývalých fotbalistů, co něco dokázali a jsou tam na sportovním úseku a neví, jak z toho ven. Atmosféra tam vůbec není dobrá. No a ty máš sedmnáctiletého kluka, který by potřeboval, aby mu někdo pomohl, a ono to nejde. Umění kritizovat je skvělý, ale najít tu cestu, jak ten zápas vyhrát a zlomit tu sezonu je složité. Proto držím všem palce, ale je ze mě už jen fanoušek. Nechodím ani mezi vedení, protože bych se tam pohádal. Už se mi to dvakrát stalo, pohádal jsem se, protože to jsou názory, co jsou pro mě nepřípustné a trochu si v těch věcech lžeme. Pořád sleduji Zbrojovku každý zápas, přál bych si jednou stadion, který jsem bohužel ani svým obličejem nedotáhl. Politici lžou, jsem naštvaný, protože mi lhali pár let zpátky, kdy jsem chtěl tréninkové centrum za Lužánkami. Mrzí mě to, těším se na novou hokejovou halu, ale to, že nemáme fotbalový stadion, to je možná jedna z prvních věcí, kde problém fotbalu v Brně je.

Petře, tvoje biografická kniha se jmenovala Mercedes. Kde vznikl nápad napsat knihu hned po kariéře?

Přišlo mi, že by bylo dobré to někde shromáždit. Paradoxně jsem nebyl žádný fenomenální fotbalista, co by tomu dával maximum, ale měl jsem vždy velkou popularitu u fanoušků. Měli mě rádi, že jsem dělal blbosti, povídal si během zápasu s lidmi, s rozhodčími, dělal trochu šoumena. Chtěl jsem taky, aby to byla trochu inspirace pro mladší fotbalisty nebo ty, co končí s kariéru a neví, co mají dělat. Já se nevydal na dráhu trenéra, manažera, ale vyhovovalo mi být na tom marketingového oddělení. Tam bylo plno nápadů, hodně charity jsme udělali. Nemůžeš tam ale psát, že tráva je zelená a balon je kulatý. Narval jsem to historkama, že jsme do bordelu jeli sanitkou, s klukama jsme řádili a to mají lidi rádi. Je to všechno pravda, nepotřeboval jsem si nic vymýšlet. Mám radost, že se celkem prodávala. Začalo se to prodávat znovu a jednička je zpátky. Dvojka je po kariéře, tam jsou věci, jako reality show, show Já su Já. Rychle se obě prodaly a teď se znovu vrací na trh. Neprodává se toho desetitisíce, ale máme radost, že to směřuje k dobrým číslům.

Cítil jsi vždy, že to zůstane po fotbale spíš v tom šoubyznysu, médiích, marketingu? A jak moc ses na to v průběhu kariéry připravoval?

Tajně jsem doufal, že bych někdy mohl mít něco jako podcast. Nejradši bych měl svůj pořad v televizi, ale já se musím v televizi hrozně mírnit. Show Jana Krause, Sedm pádů Honzy Dědka, Karla Šípa, Veroniku Žilkovou, to jsem vše navštívil a sbíral zkušenosti. Najednou si říká, že to je přesně ono, co mě baví a naplňuje. Pak se posouváš různými pořady. Určitě pomohl i ostrov, který jsem navštívil, a tam vznikl nápad dát vše dohromady a říkat ty příběhy uvnitř divadla a nedávat je ven. Skoro nikde video nenajdeš, ale když si to někdo natočí na mobil, tak s tím nic neudělám. Já su já, to je show, kde vykládám o životě.

Jak těžký byl přechod od kariéry do života po kariéře. Někteří sportovci mají problém kariéru ukončit, protože mají problém s tím přechodem, aby měli, co dělat?

Za mě je to obrovský problém, protože když nemáš namletý, jak říkáme v Brně, že máš vyděláno. Já jsem si vydělal na bydlení, které má nějakou hodnotu, ale na účtě jsem měl třeba 200 tisíc korun a byl problém, co budu dělat. Co máme nejradši? Chodit do práce, která mě baví, jsi i vidět a mít dobrý kolektiv. A tohle všechno může být problém. Když máš špatný kolektiv, tak tam nebudeš chodit rád, takže jsme hledal tu cestu. Povedla se rozlučka s kariérou, kde jsem zjistil, že plno akcí mohu pořádat. Mám strašné štěstí na lidi, mám okolo sebe kamarády, a ne leváky, co mě podvedou. Domluvil jsem se třeba s Luďou Zelenkou, pomohli jsme strašně moc lidem. Říkal jsem, že to už říkat nebudu, že pomáháme, ale já už to musím dát najevo, že se to děje. Nemusím to dělat pro prachy, dělám to rád. Hledal jsem se a to podnikání pak dospělo do fáze, že se ve mně znovu vzbudil ten čertík zábavy. Já byl třídní šašek, máma ze mě byla hotová a zlomila tři vařečky za sezonu. Byl jsem vždycky komik. Věř mi, že stát na Spartě v tunelu, když vidíš ty borce, jak jsou nervózní a do toho přijdu já a řeknu, že ty sparťany odtud vyženeme, že budou mít slzy. Prohráli jsme 0:4 a největší bída byla, že jsem to vůbec řekl, ale já to chtěl odlehčit, aby se těšili na zápas. Taková sranda se ale do profesionálního sportu minutu před zápasem úplně nehodí.

Ta show, která teď běží, tak to je takový ten čertík, co tam vždy byl. Celý život jsem miloval fotbal a zábavu, takže mám strašné štěstí a děkuji lidem a rodiny, že mi pomáhají. Je to strašná svoboda.

Petře, v roce 2023 ses objevil v reality show v dresu Maradony. Já tě do té doby třeba neznala. Vnímáš to tak, že to tak bylo pro hodně lidí?

Máš fotbalový rybníček, osobní život a já do té doby neznal Survivor. Pak jsem se o to začal informovat a kdybych neodmítl Pevnost Boayard, to mě dodnes mrzí...

To by mě taky lákalo...

No jasně, to je na pár dní a je to pro sportovce. Odmítl jsem to ale proto, že tam jsou hadi, pavouci a že se tam létá. Survivor jsem vzal kvůli tomu, aby mi to nebylo líto a že nejsem takový posera. Dnes už vezmu pavouka a vyhodím ho z garáže.

Rukou?

No, s igelitovým sáčkem. Já jsem celoživotní pejskař, takže ano. Jsem šťastný, že jsem do toho šel, ale netoužím se tam vracet. Skoro 40 dní, prožiješ si fakt nepříjemné věci, ale opravdu jsem si sáhl na dno. Když šest hodin prší, je ti zima, máš hlad a do toho je ti strašné smutno. Kdo má děti, tak je to velký problém. Je ti smutno po manželce, po dětech. Z těch 40 dní jsem tak 25 proplakal, že slzička před spaním vždy byla.

Která část přežít, přelstít, přehrát byla pro tebe nejtěžší?

Nejtěžší bylo, protože nemám rád levou, když někdo někoho pomlouvá. Mám v životě velký problém říkat věci tak, jak jsou. Pracuji v médiích, takže většinou někoho urazíš, na sociálních sítích jsou pak komentáře. Já řeknu něco, co cítím ze srdce, i když je to někdy hloupé, ale jsem takto vychovaný. Vadilo mi domlouvat si aliance a pak jít před kameru a říct, že to tak není. Naopak jsem miloval ty hry, na to jsem se těšil. Zpočátku se mi dařilo. Hráli jsme něco ve vedru a já jsem to zabil, vyhrál jsem a zařídil jsem nám na tři dny klid a mír. Byl jsem ten den strašně populární a cítil se důležitý. Nedá se to popsat. Běž tam, až budeš mít děti starší, tak je to obrovská výzva. Není tam nic hraného, zapomeňte na to, že je tam sex, že vám tam někdo něco dá. Novináři jsou blázni, že spekulují o něčem. To je nesmysl. Není tam nic kromě vody. A holky mají oholené nohy? To jsou nesmysly, co se tady pak řeší. Věřte mi, že holka po čtyřech dnech zapomene, že existují nějaké řasy, nehty, kartáček a oholené nohy. Jsou tam krásné večery a rána, Dominikánská republika je dobře zvolená. Jsem rád, že jsem to prožil. 40 dní není moc, ale není to ani málo.

Jak velkou roli hrálo to, že to bylo honorované?

Peníze hrály roli proto, že odjíždíš na tři měsíce nebo na měsíc a musíš život rodinu. Každý je zvyklý vydělávat, takže jsem chtěl minimálně to, co bych někde vydělal. Nemyslím si, že bych zbohatl, ale musel jsem s televizí Nova licitovat a vyjednávat. Nechal jsem si to zaplatit. Nova ti tvrdí, že se může proslavit, ale s tím jsem tam nešel. Je ale důležité, jak tě televize odprezentuje, takže jestli jsem tam někdy nadával... ale nežiju dva životy, takže na mě nemohli nic ušít.

Peníze ale nebyly tedy hlavní motivátor?

To ne, ale chtěl jsem to mít zaplacené, abych uživil rodinu, protože když zmizím na dva měsíce, tak abych měl na složenky.

Petře, máš toho na kontě dost. Jsi v divadle, představení, hostem v pořadech. Co je teď tvojí hlavní prací?

Asi nejvíc mi zabírá ta show Já su já, se kterou jezdím po celé republice. Mám to skoro všude zaplněné. Baví mě, že lidi na to chodí, a až přestanou, tak je jasné, že končím. Chtěli jsme asi pět představení a teď mám za sebou asi 150 představení. Mám výhodu, že jsem každý den jinde, s jinými lidmi, v televizi, rádiu, hraju v seriálu, což je taky zkušenost. takže se každý den do práce těším. Zjistil jsem, že se to stala pro mě droga. Pokud tvoje práce přináší lidem něco a oni tě poslouchají a bavíš je, tak to dělat chci. To je svoboda, že jsem pod hlavičkou těch společností, ale jsem svým pánem a hrozně mě to naplňuje. Je to pecka.

Říkal jsi, že letošní rok bereš jako suchý rok?

Je to tak. Je to návaznost na práci, protože když se ožeru, tak jsem tři dny bez energie. Paradoxně první den je ještě dobrý, ale pak to dojíždí a tělo je unavenější a unavenější. Věř mi, že já umím holdovat a jednou týdně si pivo dám a jdu do správného opilce. Mám dobrou kocovinu, jsem srandista, ale pak jsem na tom tři dny špatně. Teď mám ale suchý rok a je to složité pro člověka, co má okolo kamarády podobného typu. Jsem s nimi do 11 hodin a pak musím jít domů, protože jim nerozumím, je to s nimi hrozně těžké. Je to velká výzva, je to součástí mé show, ale nebudu lhát, už se na to těším, jak 2. ledna oslavím narozeniny, protože to slavím každý rok. Narozeniny a Silvestr je něco, co mě strašně baví, ale asi budu někde moderovat a pak cestovat, takže nebudu pít 1. ledna, ale 2. ledna.

Už teď plánuješ na 2. ledna 2026?

Ano, už dnes plánuji narozeniny. Jedu čtvrtý měsíc bez alkoholu, přísahám, že jsem si nedal ani kapku. Ale dokazuji si to jen sám před sebou a vsadil se asi s dvaceti lidmi, včetně Evy Decastelo. Máme spolu pořad, takový bulvární, a vsadili jsme se, že když to nedodržím, tak budu moderovat ten pořad nahý. Byl by to velký průšvih, udělal bych tím ostudu rodině a moje máma by to nepřežila. Asi potřebuji mít v životě takové výzvy. Nebudu pít celý rok.