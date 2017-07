Plánička, Šmicer nebo Škoda v nadživotní velikosti nově vítají fanoušky v Edenu

Když přijdete k Edenu směrem od nákupního centra, tak si toho nemůžete nevšimnout. Nad hlavním vchodem jsou čtyři obrovské plachty a na nich kresby legend Slavie ze všech historických období. Začíná to Pláničkou s Pučem, pak jsou tam například Veselý, Šmicer, Vlček a úplně nalevo kanonýr současného týmu Milan Škoda. Spolu s nimi jsou vyobrazené i trofeje, které získali, včetně poslední – poháru pro mistra sezony.

„Paráda!“ „Nádhera. Tohle jsem si hodně přál.“ „To je pecka, už se těším, až to v úterý omrknu.“

Fanoušci sešívaných se na sociálních sítích rozplývají, jen litují, že vedle dalších hvězd nemůže být nakreslený i Josef Bican kvůli sporům svého syna s vedením Slavie. Naopak prasynovec Antonína Puče za výzdobu poděkoval, stejně tak i sám Milan Škoda a radost má také Stanislav Vlček. „Pokud se dostanete mezi takové legendy jako je Plánička, Veselý, tak to zahřeje,“ řekl Radiožurnálu.

Třeba se plachta bude rozšiřovat, pokud Slavia uspěje a postoupí podruhé v historii do Ligy mistrů. „Pro mě by to byl velký úspěch. Většinou jsem hrál jen Evropskou ligu, nikdy se mi nepodařilo postoupit přímo do Ligy mistrů. Je to můj velký sen si ji zahrát,“ řekl Hušbauer.

Nejen pro něj, ale pro všechny členy mistrovského týmu z minulé sezony by to bylo poprvé, s Ligou mistrů mají zkušenosti jen nové posily Laštůvka, Danny, Altintop a Rotaň. Na cestě do základní skupiny ale musí sešívaní vyřadit dva soupeře, na úvod ve třetím předkole BATE Borisov. To nastoupí v Praze v úterý v 19 hodin a na Radiožurnálu si můžete poslechnout přímý přenos celého duelu.