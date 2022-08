‚Dva zápasy od obrovského úspěchu.‘ Plzeň si proti Karabachu zahraje o Ligu mistrů i finanční polštář

Fotbalisty Plzně dělí po vítězství nad Šeriffem Tiraspol 2:1 od Ligy mistrů už jen dva zápasy. K tomu aby se Západočeši po devíti letech opět podívali do základních skupin nejslavnější evropské klubové soutěže zbývá už jen porazit jediného soupeře azerbajdžánský Karabach, který do čtvrtého předkola postoupil po venkovní výhře nad Ferencvárosem 3:1. Plzeň 9:04 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Bílek | Zdroj: Profimedia

„Abych řekl pravdu, o Karabachu toho moc nevím. Nevím, jaké jsou tam teď klimatické podmínky, pravděpodobně tam bude zase teplo. Musíme s na to pořádně připravit, jsme dva zápasy od obrovského úspěchu, který jsme si hrozně přáli. Naším cílem je dostat se do Ligy mistrů,“ neskrýval na tiskové konferenci postupové ambice trenér Plzně Michal Bílek.

Právě i proto už klub pracuje na tom, aby svého posledního soupeře v cestě za vysněnou Ligou mistrů co nejlépe načetl.

„Už jsme rozhodili nějaké sítě, budeme mít spousty informací,“ potvrdil Bílek. „Je asi jedno, jestli je to Karabach nebo někdo jiný, my se budeme snažit jako vždy podat stoprocentní výkon a uvidíme, co z toho bude,“ doplnil střelec jedné branky Jan Kliment.



Liga mistrů není jen záruka kvalitních soupeřů, je to i značný příjem do klubové kasy. Už jen postup do 4. předkola Ligy mistrů znamená pro Plzeň jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy a s tím se váže i částka ve výši téměř 300 milionů korun, kterou klub za účinkování v soutěži dostane.

„Víme, že finanční situace není úplně jednoduchá a klub postup dál nutně potřeboval. Jsem rád za kluky, že to zvládli, a jsem rád za klub, že nějaké ty peníze přijdou,“ uvědomuje si Bílek.

„Je to nějaký další polštář, o který se klub může opřít. Jsem strašně šťastný, že my kluci na hřišti jsme mu ho mohli dopřát,“ navazuje Kliment.

Boj o postup do Ligy mistrů a záruku ještě většího finančního obnosu pro klub začne Plzeň příští týden v ázerbájdžánském hlavním městě Baku, kde Karabach hraje svá domácí utkání.