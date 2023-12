Trávník připravili výborně. Nepochybovali jsme, že hrát budeme, řekl po zápase s Boleslaví kouč Plzně

Hřiště bylo perfektně připravené, ale hodinu před zápasem začalo vydatně sněžit. To byl příběh dohrávky šestého ligového kola mezi fotbalisty Mladé Boleslavi a Plzně. Ani to ale nezabránilo duel tentokrát odehrát. Západočeši v něm byli úspěšnější a vyhráli 3:1. Nikdo prý přitom nepochyboval o tom, že se duel opravdu uskuteční. Mladá Boleslav 13:02 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Trávník byl výborně připravený,“ hodnotil kouč Plzně Miroslav Koubek | Zdroj: Profimedia

„Byl to výborně připravený trávník. My jsme vůbec nepochybovali, že se hrát bude. Znám to tady, byl jsem tu dva roky s Hradcem. Znám trávníkáře, je tady skvělá parta lidí. Je to jedno z nejlepších hřišť v republice, tak jsem věděl, že se to bez problému zvládne,“ utnul možné dohady o případné nezpůsobilosti hrací plochy plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Lépe se s podmínkami vypořádali plzeňští fotbalisté. Mezi nimi také dvougólový střelec Pavel Šulc.

„Tráva byla skvěle připravená, fakt respekt za to.“ Kvůli sněhu se míč zastavoval, to nikdo neovlivní, ale netrhalo se to. Bylo to dobře připravené. Já vždycky hraju v kolíkách a všichni si museli vzít takovéto boty,“ přiblížil Šulc.

„Upřímně když jsem obránce, tak vždy hraju v lisokolíkách, takže jsem zvolil opět tuto variantu. Hru jsme museli trochu uzpůsobit terénu,“ doplnil střelec jediné boleslavské branky Martin Suchomel.

Jednu negativní stránku zápas přeci jen měl. Do hlediště na atraktivní duel dorazilo v nepříznivém počasí jen něco málo přes tisíc fotbalových fanoušků

„Hřiště vypadalo od rána luxusně připravené. Bohužel se přehnala sněhová přeháňka a nakonec chumelilo celý zápas. Debatovali jsme se soupeřem, s rozhodčími a s televizí, ať se to posune o pět minut, že to po rozcvičce strhneme, aby se dal hrát fotbal. To samé jsme udělali v poločase. To hřiště bylo fantastické a my jsme pro to udělali maximum,“ hodnotil trenér Mladé Boleslavi Marek Kulič.

„Poděkování patří jak správcům, tak i těm pár divákům, kteří přišli. Kdyby bylo lepší počasí a terén, fotbal mohl být ještě lepší a přišlo by víc diváků. Je to hrozná škoda. Sešli se dvě dobrá mužstva a úroveň utkání byla dobrá, ale potom vám to sklouzne do nakopávání a bojování, takže kombinace se vytrácí. I přesto tam byli zajímavé věci,“ litoval kouč středočeského celku.