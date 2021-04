Plzeňští dál vítězí i po karanténě a reprezentační pauze. Budějovice porazili góly Kalvacha a Falty 2:1

Fotbalisté Plzně se po koronavirové karanténě a reprezentační přestávce úspěšně vrátili do první ligy a ve 25. kole porazili České Budějovice 2:1. Svěřenci trenéra Adriana Guľy v nejvyšší soutěži zvítězili počtvrté za sebou a v neúplné tabulce jsou dál šestí, mají ale k dobru dvě odložená utkání. V dalších nedělních zápasech porazila Karviná Zlín 2:1 a Mladá Boleslav se rozešla s Příbramí bez branek. Plzeň 18:21 4. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprostřed střelec rozhodující branky Plzně Šimon Falta | Zdroj: ČTK

Západočeši před nedělním zápasem naposledy v domácí soutěži nastoupili 6. března proti Olomouci (1:0), krátce poté museli do dvoutýdenní izolace kvůli vyššímu počtu osob s covidem-19 v týmu.

Domácí Ba Loua už ve 27. vteřině vybídl brankáře Vorla k prvním zákroku. Viktoria navzdory úvodní převaze mohla ve 25. minutě inkasovat jako první. Gólman Staněk při riskantní rozehrávce trefil bývalého spoluhráče Javorka, od něhož se míč odrazil nad branku.

‚Není důležitý věk, ale výkon na hřišti.‘ Trenér Vrba chválil po kanonádě s Teplicemi mladé sparťany Číst článek

Plzeň pokračovala v tlaku. Vorel ještě zlikvidoval Kašovu hlavičku, ve 29. minutě ale už byl bez šance. Talověrov po rohu odvrátil balon ke Kalvachovi a ten ho výstavním volejem napálil k tyči. Pětadvacetiletý záložník skóroval poprvé v ligové sezoně.

Dynamo poté se štěstím podržel Vorel, který vyrazil Ba Louovu ránu na břevno, od něho se míč odrazil na tyčku a zpět do náruče brankáře. Budějovičtí vyrovnali v nastavení první půle. Čolič nacentroval do šestnáctky a Novák hlavou překonal Staňka. I pro jednatřicetiletého obránce to byl premiérový ligový zásah v ročníku a celkově druhý v nejvyšší soutěži.

Viktoria vstoupila hodně aktivně do druhého poločasu. Vorel nejprve zneškodnil Čermákův pokus a po chvilce Beauguelovu střelu vytáhnul na břevno. V 56. minutě už se Plzeňští dočkali. Aktivní Ba Loua vybídl v šestnáctce Faltu a ten zaznamenal premiérovou soutěžní branku v západočeském mužstvu.

Domácím se nepodařilo přidat pojistku, ale hru měli až do konce pevně pod kontrolou. Plzeň tak vyhrála osmý z posledních devíti vzájemných ligových duelů a s Budějovicemi v nejvyšší soutěži neprohrála podevatenácté za sebou.

Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:1)

Branky: 29. Kalvach, 56. Falta - 45.+1 Novák. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Hurych - Berka (video). ŽK: Talověrov, Vais (oba Č. Budějovice). Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - M. Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (64. Šulc) - Ba Loua (71. Mihálik), Beauguel (71. Ondrášek), Falta. Trenér: Guľa.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Talověrov, Králik, Novák - Havelka (62. Jánošík), Javorek - Čavoš, Brandner (70. Vais), Mršič (62. Mészáros) - Diop. Trenér: Horejš.

Zlín - Karviná 1:2

Fotbalisté Karviné při obnovené premiéře trenéra Jozefa Webera vyhráli ve 25. kole první ligy ve Zlíně 2:1. Weber, který Karvinou vedl už v letech 2014 až 2017, nahradil během reprezentační pauzy odvolaného Juraje Jarábka.

Slezané zvítězili v nejvyšší soutěži po šesti zápasech a bodově se na svého soupeře dotáhli. Dvanáctí „Ševci“ prohráli po čtyřech kolech, mají však zápas k dobru. Hosté vedli zásluhou Christiána Herce, v nastavení prvního poločasu vyrovnal Václav Procházka. O třech bodech Karviné rozhodl v 67. minutě Michal Papadopulos z penalty.

Karviná oplatila Zlínu podzimní porážku 2:0 a porazila ho ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slezané vyhráli venku v nejvyšší soutěži po pěti zápasech a poprvé od prosince. V této sezoně však získali na hřištích soupeřů 18 z celkových 29 bodů.

Fastav Zlín - MFK Karviná 1:2 (1:1)

Branky: 45.+1 Procházka - 22. Herc, 67. Papadopulos z pen. Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Vlček - Adámková (video). ŽK: Hlinka, Čanturišvili, Janošek - Bartošák, Smrž, S. Dramé, Santos, Papadopulos. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka - Y. Dramé, Hlinka (78. Martínez), Janošek (70. Janetzký), Čanturišvili (62. Matejov, 78. Cedidla) - Poznar, Potočný. Trenér: Páník.

Karviná: Ciupa - Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň - Mangabeira, Smrž (80. S. Dramé) - Čmelík (83. Ostrák), Herc (90.+3. Janečka), Bartošák - Papadopulos. Trenér: Weber.

Mladá Boleslav - Příbram 0:0

Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v 25. kole první ligy s Příbramí 0:0. Záchranářský souboj mohl rozhodnout domácí Tomáš Ladra, ale v 82. minutě neproměnil penaltu.

Domácí nevyhráli v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a v neúplné tabulce zůstali na 15. místě. Od sestupových příček je nyní dělí pět bodů, Brno má ale zápas k dobru. Příbram je nadále poslední a na vítězství čeká už 14 kol.

Boleslavští během reprezentační pauzy postoupili do čtvrtfinále domácího poháru, když porazili Slovácko 4:2 po prodloužení. Příbram nepodlehla Boleslavi v nejvyšší soutěži potřetí za sebou.

FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram 0:0

Rozhodčí: Marek - Váňa, Vaňkát - Hocek (video). ŽK: Antwi, Tregler (oba Příbram). Bez diváků.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Fulnek (46. Douděra), Takács, Křapka, Preisler - Dancák, Budínský (72. Skalák) - Malínský (46. Matějovský), Ladra, Zmrhal (72. Drchal) - Škoda. Trenér: Jarolím.

Příbram: Šiman - Nový, Kvída, Mezera, Cmiljanovič - Tregler, Rezek (90.+3 Obdržal) - Pilík, Zorvan, Antwi (70. Lalkovič) - Lubega (57. Voltr). Trenér: Valachovič.

F:L (PLATNÉ K 4. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 20 4 0 70:15 64 2. Sparta 23 16 3 4 54:26 51 3. Slovácko 23 14 4 5 45:23 46 4. Jablonec 24 14 4 6 40:27 46 5. Liberec 25 12 7 6 37:22 43 6. Plzeň 23 12 4 7 41:27 40 7. Pardubice 24 10 5 9 24:31 35 8. Ostrava 25 9 7 9 33:25 34 9. Olomouc 24 8 9 7 30:26 33 10. Č. Budějovice 25 7 10 8 27:33 31 11. Bohemians 1905 25 7 9 9 26:28 30 12. Zlín 24 8 5 11 25:31 29 13. Karviná 25 7 8 10 27:38 29 14. Teplice 25 6 5 14 27:53 23 15. Ml. Boleslav 25 4 9 12 29:42 21 16. Brno 24 3 7 14 19:39 16 17. Opava 25 3 6 16 16:49 15 18. Příbram 25 2 8 15 17:52 14