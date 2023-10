Fotbalová Plzeň si stěžuje na výkon rozhodčích v zápase s Karvinou, komise ale řešila jiné situace

Fotbalová Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v čele s hlavním sudím Dominikem Starým v nedělním utkání 13. kola první ligy proti Karviné, s níž favorit doma překvapivě prohrál 0:1. Západočeši se cítí poškozeni podle nich nejednotným posuzováním situací v pokutových území a jsou přesvědčeni, že v úvodu druhého poločasu měli hned za dva fauly po rohu po sobě zahrávat penaltu. Plzeň 18:11 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Viktor Bayer a obránce Robin Hranáč z Plzně v souboji s útočníkem Adeleke Akinyemim z Karviné. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Komise rozhodčích FAČR v prohlášení uvedla, že se protestem bude zabývat. Situaci, na kterou si Viktoria stěžuje, na dnešním zasedání řešila. Nekomentovala ji proto, že nefigurovala mezi čtyřmi momenty vybranými médii, k nimž se podle manuálu od této sezony za jedno kolo vždy veřejně vyjadřuje.

Na konci první půle po centru z přímého kopu dostal míč do sítě hlavou právě Chorý, ale předtím rukou trefil do obličeje karvinského Alex Ivána a Starý po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru gól na 1:0 odvolal. Komise verdikt posvětila.

Chorého gól neplatil, dopustil se útočného faulu

Všechny momenty z utkání zdehttps://t.co/30Y1ZHSqnV pic.twitter.com/YYW56hCky3 — Deník Sport (@DenikSport) October 29, 2023

Za stále bezbrankového stavu na přelomu 57. a 58. minuty se pak Západočeši marně dožadovali nařízení pokutového kopu. Po centru z rohu nejprve hostující Jiří Fleišman viditelně zatáhl za dres Lukáše Hejdu a stejného prohřešku se pak podle opakovaných záběrů dopustil vzápětí také Sebastian Boháč v souboji s domácím Chorým.

„Zarážející je především dvojí metr při posuzování situací v pokutovém území na obou stranách. Zatímco v situaci ze 45. minuty byl po intervenci VAR (videorozhodčího) odvolán gól Tomáše Chorého, na druhé straně hlavní rozhodčí ani VAR neintervenoval ve chvíli, kdy došlo ke zjevnému faulu hned na dva hráče Viktorie Plzeň,“ uvedla v prohlášení na svém webu Viktoria.

Západočeši jsou přesvědčeni, že Fleišman zmařil zjevnou brankovou příležitost bez možnosti hrát míč a měl být kvůli tomu dokonce vyloučen. „Zároveň dochází k držení za dres Chorého hostujícím hráčem Boháčem, který znemožňuje našemu hráči pohyb k míči a dostat se tak do brankové příležitosti. Rozhodnutí hlavního rozhodčího Starého a nečinnost VAR Tomáše Kocourka v daný okamžik nás jednoznačně poškodily a měly vliv na průběh samotného utkání a stejně tak na jeho konečný výsledek,“ uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Oba popsané momenty je možné vidět na této fotografii⤵️ pic.twitter.com/74p4ktERzG — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 30, 2023

„V dnešní době, kdy je k dispozici VAR a na každý inkriminovaný moment je možno se podívat z několik kamer a z několika úhlů pohledu, jsou pro nás výše uvedená rozhodnutí všech rozhodčích a týmu VAR absolutně nepochopitelná,“ doplnil. Viktoria se obvykle k výkonům rozhodčích dlouhodobě prakticky nevyjadřuje, nynější protest je naprosto ojedinělý.

Média proti manuálu

Komise se k okamžiku z 57. minuty nevyjádřila. Podle nového manuálu od této sezony veřejně komentuje z jednoho kola jen čtyři situace, které určí média. „Komise rozhodčích zaznamenala oficiální protest Viktorie Plzeň a bude se jím zabývat. Na dnešním zasedání probírala všechny důležité situace z odehraných utkání uplynulého kola první i druhé ligy, přičemž obšírněji veřejně okomentovala situace dle výběru novinářů na základě komunikačního manuálu, který vznikl před startem ročníku. Ani jedna ze situací, proti kterým nyní Viktoria Plzeň protestuje, ve výběru novinářů nefigurovala,“ vysvětlila komise.

Nesouhlasíme s vyjádřením Komise rozhodčích FAČR. Rozhodčí derby nezvládli, uvedla Slavia na webu Číst článek

Novináři zařadili do výběru Chorého neuznaný gól a jiný sporný souboj ve vápně ze 17. minuty, kdy karvinský obránce Aboubacar Traoré při výskoku zasáhl domácího Jana Klimenta do oblasti hlavy či krku.Starý penaltu pro domácí ani v tomto případě nenařídil, podle komise rozhodčích správně.

„Ve výskoku došlo k souboji o míč mezi hráčem domácího družstva a hráčem hostujícího družstva, který míč odhlavičkoval. Bránící hráč měl ve výskoku ruce v přirozené poloze a dle našeho názoru nedošlo k přestupku,“ uvedla komise.

Stejně tak posvětila odvolání Chorého branky ze závěru první půle. „Hráč domácího družstva před dosažením branky rukou zasáhl obličej hráče hostujícího družstva a VAR správně intervenoval,“ poznamenala komise.

Správné posuzování v Hradci Králové a Ostravě

Správně si podle ní počínali také rozhodčí v sobotním zápase Hradce Králové s Teplicemi (1:0), v němž na konci první půle za stavu 1:0 odvolali vyrovnávací gól Severočechů kvůli předchozímu ofsajdovému postavení Tadeáše Vachouška.

„Hráč hostujícího družstva, který se nacházel v ofsajdové pozici, udělal aktivní pohyb směrem k hráči domácího družstva (Františku Čechovi) a strčil do něj. Tím ho omezil v pohybu a možnosti hrát míčem. Pokud by se hráč hostů nezapojil aktivně do hry, branka by byla uznána,“ uvedla komise.

V utkání Ostravy s Jabloncem (0:1) dostal domácí Ewerton v 79. minutě za oplácení v podobě lehkého kopnutí směrem k protihráči od rozhodčího Tomáše Klímy správně jen žlutou kartu. „Hráč domácího družstva byl nejdříve podražen a následně levou nohou zasáhl soupeře do nohy. Kopnutí nebylo vedeno nepřiměřenou silou, VAR tedy správně neintervenoval,“ vysvětila komise rozhodčích.