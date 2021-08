Zážitek i popis střelecké nohy. Reportéři Radiožurnálu komentovali fotbal pro nevidomé

Přijdou na fotbal, i když jsou nevidomí. A kromě šumění tribun a píšťalky rozhodčího tentokrát dostali ještě sluchátka. A v nich komentář přímo pro nevidomé. Při ligovém zápase Plzeň - Karviná ho obstarali komentátoři Radiožurnálu Jaroslav Plašil a František Kuna. Ve spolupráci s Nadačním fondem Světluška a plzeňským fotbalovým klubem. Plzeň 15:24 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sice neviděli, ale vjemů měli několik. Na fotbal do Plzně vyrazili nevidomí a díky projektu Nadačního fondu Světluška mohli slyšet speciální komentář od sportovních redaktorů Radiožurnálu | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

„Šindelář Václav jméno mé.“ „Jiří Švábek,“ představují se fanoušci, pro které budou reportéři Radiožurnálu zápas komentovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportéři Radiožurnálu komentovali fotbal pro nevidomé. Více si poslechněte v reportáži Františka Kuny

Na otázku, co si fanoušci od komentátorů představují, odpovídají: „Chceme z toho mít nějaký pořádný zážitek. Nejen že běží ten a ten, to je nám málo platný. Potřebujeme vědět, jakou nohou vystřelil a tak dále. Komentátor řekne ‚vystřelil‘, ale musím vědět, jestli levou, nebo pravou. To je pro nás důležité.“

Kromě komentování zápasu radili reportéři také fanouškům, kudy se o přestávce dostanou k bufetu.

„Dobrý, dobrý,“ hodnotil o pauze stručně Jiří Švábek popis zápasu. Václava Šindeláře zajímalo, jestli komentátory nebolí pusa, ale ti ho ujistili, že ne. „Je to dobrý, protože bez sluchátka musíte vnímat okolí. Je to špička,“ oceňoval Šindelář.

Dneska trochu jinak:

- barva kopaček

- tetování

- jak trenér rozhazuje rukama



Fotbal pro nevidomé. Speciální komentář přímo na stadionu @fcviktorkaplzen nabídneme s @JaroslavPlasil pro partu, která sedí pár řad pod námi…@RadiozurnalS @Radiozurnal1 @CRozhlas @MFKKarvina pic.twitter.com/qjAHLWoOr8 — Frantisek Kuna (@Fery19) August 22, 2021

Po konci zápasu pak ještě dodal: „Kdyby to bylo na každý zápas, byl bych jenom rád. Nejenom tady. Ten projekt by se měl dělat v celé republice. Je to výborná věc.“

I pro reportéry šlo o jedinečný zážitek. Komentování pro ně bylo osobnější, protože přesně věděli, pro koho zápas popisují.