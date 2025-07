Střelili jsme se do vlastní nohy, říká po prohře Pardubic s Plzní zklamaný trenér Střihavka

Předehrávka prvního kola nového ročníku Chance ligy dopadla podle předpokladů. Plzeň v Pardubicích vyhrála a to jasně 5:1. Parádně se prezentovali nové posily, na svou jarní formu navázal Pavel Šulc. Plán ubránit hosty co nejdéle se Východočechům zbortil už ve druhé minutě, kdy poprvé inkasovali. Pardubice 8:23 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně se radují z první letošní výhry | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

V poločasu vedla Plzeň 3:1, ve druhém přidala další dva góly. Na první pohled klidný a pohodový zápas. Ale ten se neudělá sám, jak říká hlavní trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

„Žádné utkání není pohodové. To musíte odpracovat a do té pohody se dostat. Od nás to byl dobrý výkon, mělo to parametry - jak běžecké, tak kvalitativní. Samozřejmě branka v druhé minutě vás hodně posune. Potom, když vyjde standardní situace, tak je to ideální scénář,“ komentuje Koubek výkon svých svěřenců.

A pak přišla nádherná střela Pavla Šulce, který parádně obstřelil brankáře Stejskala těsně před koncem první půle. Trenér Koubek se v tu chvíli neudržel a na hřiště posílal Šulcovi vzdušné polibky.

„Radši bych líbal někoho jiného než Šulce, ale teď si to zasloužil,“ smál se Koubek. Pak už ale vážněji reagoval na situaci, která kolem čerstvého držitele českého zlatého míče aktuálně je.

„Hovoříme spolu o nastavení jeho hlavy v tomhle kolotoči neustálých spekulací. On říká, že ho to vůbec neovlivňuje a říká, že se může spolehnout. Já mu věřím, že je to správný chlap a nekecá,“ uzavírá Koubek spekulace o tom, že by největší plzeňská opora mohla již brzy změnit barvu dresu.

Skvělou premiéru za sebou má v dresu Západočechů i nováček Karel Spáčil, který jeden gól dal a u jednoho asistoval.

„Nic lepšího jsem si asi ani přát nemohl. Pro mě je to ale takové vedlejší. Můžu mluvit za kluky, že jsme ten zápas hlavně chtěli zvládnout. Výsledkově i herně. A to si myslím, že se povedlo,“ chválil si Spáčil.

Úplně opačné pocity byly v kabině Pardubic. Trenér David Střihavka byl po vysoké prohře hodně zklamaný.

„Jsem zklamaný, dlouho jsme se připravovali. Pět gólů je hodně. Ten třetí gól mě mrzí. Zbytečně jsme se střelili do vlastní nohy,“ mrzelo po zápase Střihavku. Sám dobře věděl, že právě třetí gól, který dostali Východočeši do šatny byl zlomový.

„Tím se Plzeň dostala na koně. Mají skvělý tým, ale tím náš výsledek neomlouvám. Doma jsme se měli ukázat více,“ řekl po nepovedené premiéře v novém ročníku Chance ligy hlavní trenér pardubických fotbalistů.