Smutný poslední zápas plzeňského kapitána. Hrošovský se rozloučil výhrou, na postup to nestačilo

Fotbalisté Plzně budou v této sezoně bez evropských pohárů. Po neúspěšné kvalifikaci Ligy mistrů se neprobili ani do Evropské ligy. V odvetě 3. předkola sice porazili Antverpy 2:1 po prodloužení, to ale na postup nestačilo. Neveselou rozlučku s působením ve Viktorii tak zažil Patrik Hrošovský, který odchází do belgického Genku. Plzeň 11:59 16. srpna 2019

„Bylo to dojemné, protože jsem se loučil s fanoušky. Ale s týmem a lidmi v klubu se loučit teprve budu,“ vyprávěl sedmadvacetiletý Patrik Hrošovský v rozhovoru pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Patrik Hrošovský odehrál za Plzeň poslední zápas před svým odchodem do Belgie. Více v příspěvku Mirka Vasiće

S Plzní třikrát vyhrál domácí titul, zahrál si v dresu Viktorie Ligu mistrů a v posledních sezonách patřil ke klíčovým hráčům týmu. A že působení slovenského záložníka na západě Čech skončilo neúspěchem v kvalifikaci Evropské ligy, litoval útočník Michael Krmenčík.

„Mrzí mě to. Když si vzpomenu, co jsme tady s Paťou všechno prožili, bydleli jsme spolu i na intru. Jsem z toho trochu naměkko,“ přiznal Krmenčík.

Plzeň přišla o naději na Evropskou ligu v prodloužení, výhra nad Antverpami 2:1 jí k postupu nestačí Číst článek

Patrik Hrošovský přestoupil do Plzně v 17 letech, a to tehdy do klubu, který se teprve dostával mezi českou elitu.

„V té době, co jsem přišel, tak Plzeň začínala tu svou zlatou éru. Občas jsem šel trénovat s áčkem, pak jsem šel na hostování a postupem času šla moje kariéra nahoru,“ popsal své začátky v Plzni slovenský záložník.

Hrošovský se dostal mezi nejlepší ligové hráče a začal o něj být zájem ze zahraničí. Jeho dalším klubem bude belgický Genk, plzeňské období si ale bude dobře pamatovat.

„Strašné množství vzpomínek, přátel, protože za ty roky jsem tu potkal spoustu dobrých lidí. Nezapomenutelné momenty,“ vzpomínal dojatý Hrošovský.