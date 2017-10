Slavia po 36 zápasech v lize prohrála. Plzeň je i po jedenácti kolech stoprocentní a vede už o 11 bodů

Fotbalisté Slavie prohráli v 11. ligovém kole s Libercem 1:2. Skončila tak rekordní série červenobílých bez porážky v nejvyšší soutěži, která se zastavila na 36 zápasech. Slovan poslal v Edenu do vedení ve 35. minutě Roman Potočný a pojistku přidal v 73. minutě z penalty Miloš Bosančič. V nastavení už jen snížil Tomáš Necid. Fotbalisté Plzně v 11. ligovém kole doma porazili Brno 3:0 a vylepšili rekordní vítězný vstup do sezony na 11 zápasů. Aktualizujeme Praha 19:01 22. 10. 2017 (Aktualizováno: 20:00 22. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FC Viktoria Plzeň | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Slavia ztrácí z druhého místa na vedoucí Plzeň už jedenáct bodů a výrazně se jí vzdaluje obhajoba titulu. Liberec vyhrál čtvrtý z posledních pěti venkovních ligových duelů a je čtvrtý.

Pražané vstoupili do zápasu velmi aktivně, ale k vedoucí trefě to nevedlo. Poté však nečekaně udeřili Severočeši. Kulhánek posunul do strany na Coufala a jeho centr zužitkoval na zadní tyči hlavou nepokrytý Potočný. Dal svůj třetí gól za posledních pět kol a navázal na dva góly v Edenu, jimiž předloni na jaře ještě v dresu Teplic zařídil remízu 2:2.

Slavia v šestém domácím zápase této ligové sezony poprvé inkasovala, ještě do pauzy ale mohla srovnat, kdyby další Van Burenovu šanci opět nezlikvidoval brankář Kolář.

Domácí pokračovali v náporu i po přestávce, avšak neúspěšně.

Slavia se vzhledem k výhře Plzně musela tlačit dopředu a Liberec toho využil v 72. minutě k rychlému brejku tři na jednoho, který po Graiciarově přihrávce zastavil ve vápně rukou domácí Bořil. Srbský záložník Bosančič z penalty nezaváhal a dal svůj první gól v lize po návratu do Čech.

Na opačné straně Kolář vytáhl dalekonosnou Bořilovu střelu a snížení střídajícího Necida přišlo až v závěru nastavení, takže vyrovnat už Slavia nestihla. Pražané utrpěli první ligovou prohru od loňského srpna, kdy podlehli 1:3 v Plzni a poté převzal tým místo odvolaného Dušana Uhrina mladšího nynější kouč Jaroslav Šilhavý.

V o dvě hodiny dříve hraném duelu zvítězila Plzeň nad Zbrojovkou Brno. Trenér Viktorie Pavel Vrba udělal v základní sestavě hned sedm změn od nepovedeného utkání ve Švýcarsku. Po zranění v obličeji se vrátil David Limberský, jenž nastoupil s maskou.

Ve 30. minutě se Plzeňští radovali poprvé. Kopic našel za obranou Krmenčíka, který odstavil bránícího Kijanskase a po kličce gólmanovi Melichárkovi zakončil do odkryté branky. Nejlepší střelec soutěže zaznamenal osmý gól v sezoně.

Západočeši poté soupeře ještě víc zatlačili. Melichárek výborně zneškodnil Hořavovu ránu i Kolářovu dorážku, ale ve 42. minutě už byl bezmocný. Krmenčík hlavou prodloužil míč k Hořavovi a ten zblízka nezaváhal. V poslední minutě první půle ještě zvýraznil domácí náskok volný Kopic po přihrávce Zemana.

V druhém poločase Plzeň držela míč a kontrolovala hru, ale další velké šance si dlouho nevytvářela. Ani Zbrojovka se moc nedostávala do útoku, pár střel z dálky si bez problémů pohlídal Kozáčik.

Ve skrytu zápasů Plzně a Slavie se odehrál velmi atraktivní duel ve Zlíně, kde domácí sice již od 3. minutě po gólu Ekpaie vedli 1:0, avšak zápas nakonec prohráli vysoko 1:5.

HET liga (PLATNÉ K 22. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 11 11 0 0 24:3 33 2. SK Slavia Praha 11 6 4 1 16:4 22 3. SK Sigma Olomouc 11 6 4 1 18:8 22 4. FC Slovan Liberec 11 6 2 3 16:11 20 5. AC Sparta Praha 11 5 3 3 12:7 18 6. FK Jablonec 11 4 5 2 17:11 17 7. Bohemians Praha 1905 11 4 4 3 11:10 16 8. FK Teplice 11 4 4 3 15:15 16 9. FC Fastav Zlín 11 4 2 5 12:16 14 10. FK Dukla Praha 11 3 3 5 11:19 12 11. FK Mladá Boleslav 11 3 2 6 14:19 11 12. 1.FC Slovácko 11 1 6 4 9:10 9 13. MFK Karviná 11 2 2 7 9:16 8 14. FC Baník Ostrava 11 1 5 5 15:23 8 15. FC Zbrojovka Brno 11 2 1 8 8:21 7 16. FC Vysočina Jihlava 11 2 1 8 10:24 7

HET liga 2017/2018 | 11. kolo 19.10. 18:00 FK Dukla Praha - 1.FC Slovácko 1:1 20.10. 18:00 FC Vysočina Jihlava - Bohemians Praha 1905 2:4 20.10. 20:15 FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 1:1 21.10. 17:00 FK Teplice - MFK Karviná 1:0 21.10. 18:15 FK Jablonec - AC Sparta Praha 0:3 22.10. 17:00 FC Viktoria Plzeň - FC Zbrojovka Brno 3:0 22.10. 18:00 FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 1:5 22.10. 18:00 SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec 1:2