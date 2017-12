Plzeň přezimuje na prvním místě s rekordním náskokem. 'Nevěřil bych tomu,' přiznal Vrba

Skončila podzimní část fotbalové ligy. Poprvé se v ní objevilo video, po dlouhé době italský trenér a bez většího úspěchu se fanouškům představily také drahé zahraniční posily Sparty a Slavie Ben Chaim, Biabiany nebo Altintop. Nejvíc zářily české a slovenské hvězdy v dresu Plzně, která má v čele tabulky čtrnáctibodový náskok. Plzeň 13:59 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FC Viktoria Plzeň | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Vypadalo to jako dobrý fór, když plzeňský generální manažer Adolf Šádek metaforicky prohlásil, že se rudý a sešívaný tank pokusí zastavit s klackem v ruce, a slovenský útočník Marek Bakoš mu větev přinesl.

„Když jsem přišel do kanceláře, připravil mi tu větev, kterou jsem měl strkat do pásů těch tanků. Chci tím jenom říct, že jsme na sezonu připravení. Za větev Bakošovi děkuji a pevně věřím, že to klapne,“ smál se před startem podzimní části Šádek.

Pavel Vrba: „Je velice příjemné zakončit podzim výhrou, která nebyla vůbec jednoduchá. Takový rozdíl 14 kol před koncem ligy je určitě zajímavý, ale soupeři nehrají vůbec špatně a věřím, že třeba Slavia ještě neřekla poslední slovo.“ pic.twitter.com/fYexb6oyiO — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 3. prosince 2017

Byl to dobrý odhad. Tanky Sparty a Slavie, kterým i bookmakeři věřili daleko víc než méně ozbrojené Plzni, se začaly záhy zadrhávat. Pod tlakem ztrácely body i s lehčími soupeři, zatímco Západočeši ve stínu pozornosti a s osvědčeným kádrem i trenérem Pavlem Vrbou poráželi jeden tým za druhým. S výjimkou Teplic vyhráli všechny zápasy a vytvořili několik rekordů: v počtu vítězných duelů od začátku sezony, v počtu bodů získaných za podzim i ve výši náskoku po podzimu.

„Já jsem samozřejmě věřil, že budeme silní. Ale nevěřil bych tomu, že po šestnácti kolech budeme mít náskok čtrnácti bodů. To je nadstandard. Z tohohle pohledu jsem samozřejmě strašně spokojený. Některé zápasy jsme zvládli super, někdy to bylo se štěstím. To ale k fotbalu patří. To, že se hráči znají navzájem a že znají i nějaké věci, které po nich chceme, je pro nás možná trochu výhoda na rozdíl od jiných mužstev, které tým teprve budují a věří, že mužstvo třeba za rok bude tak silné jako my,“ řekl Vrba.

Navzdory tomu všemu si ale zkušený kouč stále ještě netroufne říct, že to bude právě Plzeň, která získá titul. „To se uvidí po třicátém kole,“ dodal.

Do té doby jich ještě fotbalisté v nejvyšší soutěži odehrají 14, teď jim začíná dovolená, až tedy na Plzeň, Slavii a Zlín, které ještě ve čtvrtek čeká poslední kolo Evropské ligy.