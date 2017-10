Plzeň prohrála s trápícím se Luganem. 'Když bychom uspěli, byl by postup blízko,' mrzelo Kopice.

Venkovní pohárové zápasy jsou pro plzeňské fotbalisty jako začarované. Ve třetím utkání skupiny „G“ Evropské ligy si měla sebevědomá Viktoria snadno poradit s utrápeným Luganem, které jde ve švýcarské lize od porážky k porážce. Jenže na hřišti v Lucernu se dělo něco úplně jiného. Lugano zvítězilo 3:2 a klidně mohlo přidat i další branky. Lucern/Švýcarsko 16:15 20. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristian Ladesma a Aleš Čermák v zápase Lugano-Plzeň | Foto: Urs Flueeler | Zdroj: AP/ČTK

„My jsme tam pak běhali prakticky nahoru dolů. Jakákoliv ztráta znamenala sprint zpátky, pak jsme zase hráli dopředu, pak zase ztráta…“ vysvětloval pro Radiožurnál plzeňský kapitán Roman Hubník, jak bylo složité uhlídat nebezpečné výpady Lugana do plzeňské obrany. Ať už to byl Bonnito nebo Carlinos, Švýcaři působili sebevědomě. Přesně tak, jak se chtěli v Lucernu prezentovat Západočeši.

Pavel Vrba: „My byli pomalí a nepřesní, soupeř proměňoval protiútoky. Od určitých hráčů jsme čekali víc.“



OHLASY ➡️ https://t.co/LXmjGCzGK2 pic.twitter.com/orEB9OVX6g — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 19. října 2017

„My jsme hráli hrozně pomalu, všechno nám to trvalo. Hráli jsme pod šestnáctku, takže to bylo bez nějakých centrů, zakončení, bez střely. Až vlastně ke konci jsme tam začali dávat centry a tím jsme se prosadili,“ dodal plzeňský obránce.

Oživení přinesli ve druhé půli střídající hráči Kopic, Krmenčík, který skóroval, a Zeman, který na gól nahrával. Původní základní sestava, ve které bylo proti předchozímu ligovému zápasu pět změn působila neškodně. Lugano ale stále skvěle bránilo a navíc hrozilo z brejků.

„Prakticky celou dobu jsme hráli do plné obrany. Soupeř měl takovou taktiku. Stejnou může použít i Brno v lize. My musíme ten náš styl hry změnit, aby to znovu nedopadlo takhle. Podobný styl už nasadila Bohemka a tam jsme to uhráli jen tak tak. Teď už jsme to nezvládli,“ připouští Jan Kopic.

Porážka s outsiderem naštěstí pro Západočechy nemusí znamenat z pohledu postupu nějaké tragické následky. Vzhledem k výhře FCSB na Beer Shevou se vlastně „nic nestalo“. „Skupina je pořád otevřená, ale teď si můžeme drbat hlavy, protože když bychom uspěli, byl by postup blízko,“ mrzelo Kopice.

Šanci se postupu zase o něco přiblížit budou mít Západočeši za dva týdny, kdy doma přivítají právě Lugano.