Plzeň si komplikuje cestu za titulem. Kolabuje především před vlastními fanoušky, na jaře má jen bod

Pískot ve Štuncových sadech? V Plzni kdysi něco nevídaného. Jenže fanoušci Viktorie se zkrátka nemají z čeho radovat. Poslední domácí ligovou výhru slavili na začátku prosince. „Pokud promrháme to, co jsme promrhali v prvním poločase, tak je s takovými soupeři těžké bodovat a je to naše chyba,“ myslí si trenér Západočechů Pavel Vrba.

Chybí hráčům větší vůle, chuť vyhrát, prát se soupeři z dolní poloviny tabulky? Trenér Pavel Vrba neví… „To se musíte zeptat hráčů, já nevím. Já můžu říct, že první poločas byl od některých hráčů z mého pohledu špatný,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Vrba.

Tři domácí zápasy bez výhry. Tohle se naposledy Viktoriánům v uvozovkách povedlo v dubnu 2010. I když tehdy to byly z pohledu Plzně alespoň tři remízy. Přitom ve venku hraje Plzeň podle Pavla Vrby o něco líp.

„Dovezli jsme body z Olomouce i ze Zlína. V tom problém nevidím, já vidím problém v domácích zápasech. Pokud budeme takhle hrát doma, tak na to budu muset nějakým způsobem reagovat,“ dodal trenér.

Plynou ze slov trenéra Pavla Vrby radikální změny v sestavě? Možná k nim dojde už ve středeční dohrávce v Ostravě. V neděli se Západočeši představí na hřišti Bohemians a za další týden dojde na očekávaný domácí souboj se Spartou. Je otázka, zda do té doby Plzeň najde svoji podzimní formu.

„Člověk přeci nezapomene hrát fotbal. Chceme si to vyřešit sami v kabině, vynášet to ven nemá smysl. Prioritou je, aby spory zůstaly v kabině a my mohli na hřišti ukázat, co umíme,“ tvrdí plzeňský obránce Tomáš Hájek.

Viktoria i přes závěrečnou snahu vyrovnat podlehla Mladé Boleslavi na domácím hřišti 1:2.#fcvp #PLZMBL pic.twitter.com/POvu6myvaz — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 31 March 2018