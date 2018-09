Sparta přišla o neporazitelnost i klíčového hráče. ‚Závěr byl blázinec,‘ říká Ščasný

Fotbalová liga už nemá v této sezoně ani jeden neporažený tým. Posledním byla Sparta, která ale prohrála v očekávaném utkání 10. kola v Plzni 0:1. Hodně bojovný zápas měl divoký závěr s dlouhým nastavením, množstvím soubojů, zásahem videorozhodčího a červenou kartou. Plzeň 7:20 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nicolae Stanciu dostal v po dlouhém přezkoumávání červenou kartu. Sparta tak přišla nejen o neporazitelnost, ale také o klíčového rumunského záložníka | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Závěr byl blázinec. Nemyslím si, že jen z naší strany, ale Plzeň dohrávala takticky velmi dobře. Hráči spěchali a možná z přemíry snahy vznikly nějaké fauly,“ hodnotil trenér Sparty Zdeněk Ščasný vypjaté poslední minuty, kdy se pražský tým pokoušel o tlak, ale na ten nedošlo.

Plzeňský kouč Pavel Vrba si pak myslí, že podobné emoce prostě k velkým zápasům patří: „Kdyby už takový zápas nedostal hráče do varu, bylo by to špatně. Emoce určitě byly z naší strany i od Sparty, byly tam nějaké karty a červená. Fotbal je o emocích. A když se blíží závěr, jsou ještě víc vypjaté.“

A v Plzni byly. Ani jeden z hráčů na obou stranách nehodlal od začátku zápasu ustoupit. Výsledkem je devět žlutých a jedna červená karta.

„Musely tam být emoce, ale museli jsme se krotit, aby to nebylo přemotivované. Bylo to tvrdé, ale ne agresivní. Do soubojů jsme chodili tvrdě, stejně tak hráči Sparty,“ vystihl nejenom divoký závěr záložník Viktorie Roman Procházka.

Slovák byl v 76. minutě u rozhodujícího gólu, když se jeho střela odrazila od stopera Radakoviće pod břevno.

Sparta se snažila vyrovnat, ale do výrazného tlaku se nedostala, v nastaveném čase navíc po přezkoumávání u videa přišla o vyloučeného záložníka Nicolae Stanciua, který mimo hru fauloval Davida Limberského.

„Když to rozhodčí přezkoumal, patrně to bylo jasné a není co řešit. Možná mě to v tuhle chvíli mrzí víc než porážka, ta by stejně jednou přišla. Stanciu se v žádném případě neměl nechat vyloučit,“ litoval Zdeněk Ščasný.

Sparta tak přišla v Plzni nejenom o ligovou neporazitelnost, ale i jednoho z klíčových hráčů. Zato Plzeň je o bod před Spartou na druhém místě v lize a spravila si chuť po vysoké porážce v Jablonci.

„Znáte funkcionáře Plzně. Po prohře 0:3 tady byly hromy blesky a složitější období. Ale teď po zápase byli funkcionáři v pohodě a spokojení. V úterý nás čeká velice těžké utkání v Římě a je příjemnější tam odjíždět po výhře, než kdybychom zápas nezvládli,“ vyhlíží Pavel Vrba úterní Ligu mistrů.

Roman Procházka o jediné brance: „Prvně jsem ani netušil, že to je gól, ale to je už teďko úplně jedno. Jsme rádi, že jsme napravili porážku z Jablonce. Byl to zajímavý a tvrdý zápas, my jsme bojovali a zaslouženě vyhráli o gól.“#fcvp #PLZSPA pic.twitter.com/jk6huoo4ms — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 28 September 2018

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 29. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 10 7 2 1 19:6 23 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Jablonec 9 4 1 4 14:10 13 7. Ml. Boleslav 9 4 1 4 22:20 13 8. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12 9. Příbram 9 3 2 4 14:18 11 10. Liberec 9 2 4 3 9:12 10 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 13. Slovácko 9 3 0 6 11:20 9 14. Opava 9 2 1 6 9:18 7 15. Olomouc 9 2 0 7 9:18 6 16. Dukla Praha 9 1 0 8 6:20 3

Fortuna liga | 10. kolo 28.9. Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:0 28.9. FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 1:0 29.9. FK Dukla Praha - FC Fastav Zlín 29.9. 1.FK Příbram - FK Mladá Boleslav 29.9. 1.FC Slovácko - SFC Opava 29.9. FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 30.9. FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha 30.9. FK Teplice - FK Jablonec