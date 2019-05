Plzeň skončí ve fotbalové lize nejhůř druhá. ‚A pořád koukáme výš,‘ prohlašuje Vrba

„Byl to zajímavý fotbal. Z naší strany spousta šancí a dali jsme čtyři góly. Fotbal měl tempo, bylo to zajímavé utkání a zvládli jsme ho velice dobře. Odehráli jsme velice dobré jaro, jen se nám nepodařilo vyhrát na Slavii. Víme, že skončíme nejhůř druzí, ale pořád koukáme výš,“ řekl po zápase Plzně se Spartou trenér Viktorie Pavel Vrba.

Jak se vám líbil výkon Jakuba Brabce proti Spartě, kde dlouho hrál?

Často se stává, že hráči, kteří odejdou z nějakého klubu, se pak chtějí ukázat. Jakub v Turecku moc nehrál a bude pořád rozehranější.

Když jste přišel na podzim o Michaela Krmenčíka, věřil jste, že Plzeň může hrát tak nahoře?

Víte, že Plzeň má v posledních osmi deseti letech nejvyšší ambice, i když se někdo zraní. Máme tu Beauguela a Chorého, což jsou velmi dobří hrotoví útočníci. Chyběla nám herní převaha z křídel a v přechodové fázi. Krmenčík je fotbalista, na kterého budeme spoléhat v příští sezoně, ale není to jen o něm.

Jan Kovařík hrál dobře už na Slavii, teď dal dva góly. Jak ho hodnotíte?

Kdyby dal gól na Slavii, řekl bych, že je to fantastický hráč, ale dal jen tyčku. Dnes dal dva góly a koncovce patřil k tomu nejlepšímu. Je velice zodpovědný a pracovitý. Jsem rád, že ho máme.

Na jaře jste na Spartě stejným poměrem prohráli. Navíc jste měli o den kratší odpočinek.

Měli jsme Spartě co vracet a podařilo se to. Jsem rád, že nebudete psát, že nemáme kondici.

Jak hodnotíte nadstavbu? Návštěvy moc nerostou, navíc je konkurence s hokejem?

Očekávali jste, že na prostřední a poslední skupinu bude chodit hodně lidí? Já ne. Všichni čekali, že na první skupinu bude chodit hodně fanoušků. Tady bylo devět tisíc, nejsme spokojeni, mělo by být vyprodáno.

Nechci moc hodnotit, co se vymyslelo, od toho jsou na svazu kompetentní lidé. Chápu svaz a sponzory, že chtějí sezonu natáhnout, aby byl víckrát v televizi a mohl se líp prodat. Je to otázka komerce a té já nerozumím. Třeba to fotbalu pomůže. Pokud to přinese větší peníze, musíme to akceptovat.

Jak jsou na tom marodi Roman Hubník, Roman Procházka a Ubong Ekpai?

Ekpai je po operaci, měl problémy s meniskem, Hubník má něco s palcem. Je možné, že se to bude řešit operací, léčení se nedaří. A Procházka si natáhl vaz, do konce sezony nebude, ale měl by být připravený do přípravy.