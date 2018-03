'Vy se zabýváte jmény, já se zabývám kvalitami hráčů.' Vrba věří, že Plzeň může proti Sportingu postoupit

Fotbalisté Plzně by rádi úspěšně pokračovali v zatím povedené sezóně. V Evropské lize začnou boje o postup do čtvrtfinále, které ještě nikdy nehráli. Musí ale vyřadit silný Sporting Lisabon. Úvodní zápas se hraje večer v Portugalsku. A domácí novináře trochu popletl trenér Pavel Vrba. Kouč soupeře ale nevěřil, že by jeho protějšek o Sportingu nic moc nevěděl. Lisabon 10:45 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský trenér Pavel Vrba. | Foto: Marko Djurica | Zdroj: Reuters

„Pavel je člověk, který určitě zná velké týmy. Už mají zkušenosti se slavnými kluby, například s Barcelonou, a trenér určitě velmi dobře zná i Sporting. Myslím, že tak trochu blafoval, když říkal, že ne,“ pousmál se trenér Sportingu Jorge Jesus.

A měl pravdu, došlo prostě jen k malému nedorozumění. Pavel Vrba v přípravě určitě nic nepodcenil, jen se prostě při hodnocení kvalit lisabonského týmu nezaměřil na individuality.

„Vy se zabýváte jmény, já se zabývám kvalitami hráčů. Mě jména nezajímají, mě zajímá to, že Sporting, alespoň podle posledních zápasů, hraje ohromně ofensivní fotbal,“ chválil plzeňský kouč hru Sportingu a ocenil, že baví fanoušky.

„Náš zítřejší soupeř v posledních zápasech předvádí obrovsky ofenzivní fotbal. Portugalská mužstva obecně hrají ofenzivně, což je určitě z části jejích filozofií.“ — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 7 March 2018

A aby lichotek nebylo málo, pokračoval v nich i trenér soupeře.

„Myslím, že to bude silnější soupeř než Astana. Trenér Pavel Vrba je velice zkušený, vrátil se po působení u reprezentace a angažmá v Rusku a má obrovské znalosti o fotbale. Do obrany je Plzeň velice dobře organizovaná, tým je schopný a takticky vyspělý. Bude to silný soupeř,“ nečeká snadný dvojzápas zkušený Jorge Jesus.

Trenér Jesus ještě nedávno působil v jiném slavném lisabonském týmu, Benfice, vyhrával s ní ligu, odehrál s ní hodně kvalitních utkání v Lize mistrů a dvakrát postoupil do finále Evropské ligy.

Ve Sportingu to zatím taková sláva není, a teď se pokusí další postup tohohle mužstva zastavit Plzeň, která by se případně vůbec poprvé dostala do čtvrtfinále Evropské ligy, v minulosti dvakrát v bojích o tuhle fázi soutěže neuspěla.

„Myslím, že zkušení jsme, protože za posledních zhruba osm let hrajeme pravidelně evropské poháry, pravidelně postupujeme do podzimní části soutěže, občas i do té jarní, takže ti hráči už mají za sebou několik desítek zápasů. Zkušení jsme, uvidíme, jestli to bude stačit na Sporting,“ odhodlání ale trenérovi Pavlu Vrbovi nechybí, stejně jako hráčům.

Úvodní osmifinále Evropské ligy mezi Sportingem a Viktorií Plzeň začne ve čtvrtek večer pět minut po deváté hodině. Živě ho budete moci poslouchat na Radiožurnálu, anebo v online reportáži na serveru iROZHLAS.

Hlavní trenér Pavel Vrba: „Favoritem na postup je Sporting, který má mnohem víc zkušeností i velice kvalitní hráče. Na druhou stranu my jsme také načerpali zkušenosti a budeme chtít Sporting potrápit.“#fcvp #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/qG6iDbq5jh — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 7 March 2018