Sporting v sezoně doma prohrál jen s Barcelonou. 'Víme o jeho skvělé historii a úspěších,' říká Kolář

Plzeňské fotbalisty může před osmifinále Evropské ligy strašit, že jejich soupeř Sporting Lisabon v této sezoně na domácím stadionu prohrál jen s Barcelonou. Jenomže jak v žertu zmínil obránce David Limberský, západočeský tým je taková česká Barcelona. Lisabon 18:32 8. března 2018

V této sezoně dokázala Sporting na jeho hřišti porazit jen Barcelona.

„Dřív jsme taky bývali česká Barcelona. Ne, uvidíme, dělám si srandu samozřejmě. Oni jsou favoriti a my můžeme jen překvapit, což může být naše výhoda,“ vtipkoval obránce David Limberský, než za hustého deště vyběhl na trénink.

Jeho spoluhráč Jan Kopic už přeci jen vážněji dodal…

„Je to hodně kvalitní tým a my budeme muset předvést to nejlepší, co umíme, abychom mohli uspět,“ řekl Radiožurnálu Kopic.

Poslední český zástupce v evropských pohárech se přesvědčil, že proti němu stojí velký soupeř.

Stadion pro padesát tisíc diváků, který bude během zápasu z větší části zaplněný, tiskové centrum s několika stovkami míst nebo prostor pro rozhovory zdobící fotografie Cristiana Ronalda a Luíse Figa, tedy slavných fotbalistů, kteří za lisabonský tým v minulosti hráli.

„Vím o jeho skvělé historii, i že je to úspěšný tým, který byl několikanásobným mistrem Portugalska a hraje pravidelně evropské poháry,“ řekl záložník Daniel Kolář.

Hey guys! Have a nice flight! See

you in Lisbon. pic.twitter.com/cw1ouS5vGE — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 7 March 2018

Podle specializovaného webu TransferMarkt má plzeňský kádr hodnotu necelých sedm set milionů korun. Ten lisabonský desetkrát vyšší. Však i trenér Pavel Vrba označuje Sporting za favorita.

„Samozřejmě je podle mě Sporting jasný favorit. Mají mnohem více zkušeností, na druhou stranu my už dnes máme také nějaké zkušenost a budeme chtít Sporting potrápit, možná i překvapit,“ řekl na tiskové konferenci před zápasem trenér Vrba.

Sporting má v týmu dva mistry Evropy, jednoho afrického šampiona a dva vítěze Ligy mistrů. K tomu spoustu dalších talentů včetně útočníka Base Dosta, který dal v portugalské lize víc gólů, než do kolika nastoupil zápasů.

„Jsou to skvělí hráči. Kariéry mají opravdu úspěšné a tým je to ambiciózní. V evropských pohárech má jméno a bude to určitě těžký soupeř,“ dodává záložník Kolář.

Osmifinále Sporting - Plzeň začíná ve čtvrtek ve 21:05. Přímý přenos nabídne živě Radiožurnál a v online reportáži i iROZHLAS.