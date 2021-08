Stav 0:4 vypadal hrůzostrašně, neskrýval kouč Bílek. Plzeň bude dotahovat možná i se dvěma útočníky

Do Walesu odjížděli fotbalisté Plzně na zdánlivě jednoduchou misi. Proti tamnímu outsiderovi, celku The New Saints, si měli vítězstvím připravit dobrou pozici do domácí odvety a přiblížit se postupu do 4. předkola Evropské konferenční ligy. Jenže Západočeši z Britských ostrovů odjíždějí hodně skleslí - mimořádně efektivní soupeř jim totiž na cestu přibalil porážku 2:4.

