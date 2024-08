Plzeň v úvodu 3. předkola Evropské ligy po obratu porazila 2:1 Kryvbas, Trefil se i šestnáctiletý Panoš

Fotbalisté Plzně vstoupili do kvalifikace Evropské ligy vítězstvím 2:1 nad Kryvbasem Kryvyj Rih v úvodním venkovním utkání 3. předkola. Ukrajinský celek v souboji třetích týmů svých domácích soutěží z minulé sezony od 20. minuty vedl poté, co se trefil Prince Kwabena Adu. Krátce po změně stran ale vyrovnal teprve šestnáctiletý Jiří Panoš a stal se nejmladším českým střelcem v historii pohárů. V 69. minutě dokonal obrat střídající Daniel Vašulín. Košice 22:37 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně (archivní foto) | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Kryvbas kvůli ruské invazi na Ukrajinu hostil zápas ve svém azylu v Košicích. Odveta je na programu za týden a Viktorii by v Doosan Areně stačila k postupu i remíza. Západočeši navázali na lednovou výhru 3:0 nad Kryvbasem ze zimní přípravy.

Pokud by Viktoria přes ukrajinského soupeře přešla, v závěrečném 4. předkole by se o účast v hlavní fázi utkala se skotskými Hearts. V případě nečekaného vyřazení by v play off Konferenční ligy narazila na Betis Sevilla.

Výsledek úvodního utkání 3. předkola Evropské ligy (hráno v Košicích): Kryvbas Kryvyj Rih - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0) Branky: 20. Adu - 48. Panoš, 69. Vašulín. Rozhodčí: Gishamer - Riedel, Schreiner - Schüttengruber (video, všichni Rak.). ŽK: Adu, Dibango, Vakulko - Panoš, Vašulín. Sestavy: Kryvbas: Kliščuk - Ponědělnik, Romančuk, Steckov, Dibango - Bizimana - Kuzyk (66. Drambajev), Tverdochlib (55. Luňov), Vakulko (81. Matteo Amoroso), Mykytyšyn (66. Sosah) - Adu (81. Kožuško). Trenér: J. Vernydub. Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Kalvach, Červ (90.+5 Sojka), Havel (90.+1 Mosquera) - Šulc (90.+1 Jirka), Panoš (64. Slončík) - Vydra (46. Vašulín). Trenér: Koubek.