Po třech zápasech výhra. Češi porazili v kvalifikaci mistrovství světa Ázerbájdžán

Čeští fotbalisté zaznamenali po dvou porážkách a jedné remíze výhru v kvalifikaci na mistrovství světa. Národní tým, který už nemá naději na postup, porazil domácí Ázerbájdžán 2:1. Branky si připsali Jan Kopic a Antonín Barák. Za domácí se trefil z penalty Afran Ismajilov. Baku 20:00 5. 10. 2017 (Aktualizováno: 21:22 5. 10. 2017)

První gól zápasu padl až v 35. minutě, i když čeští hráči mu bylo blízko už několikrát předtím. Svou druhou trefu v národním dresu si připsal Jan Kopic. Ten se prosadil dorážkou střely Jakuba Jankta, kterou ještě domácí brankář vyrazil, ale na Kopicovo zakončení už nedosáhl.

Další velkou šanci měl před koncem poločasu Vladimír Darida. Hlavičkou se pokoušel zakončit centr od Pavla Kadeřábka, ale těsně minul bránu. V nastavení se chtěl prosadit Michael Krmenčík, ale jeho pokus vychytal gólman domácích Agajev.

35' • Vedeme 1:0! Svůj druhý gól v dresu #ceskarepre dal po dorážce Jan Kopic! #AZECZE pic.twitter.com/6FEzQ39G0G — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) 5 October 2017

V 55. minutě si nabíhal domácí Qurbanov do pokutového území, ale proti němu zakročil Marek Suchý. Qurbanov skončil na trávníku, i přes to že ke kontaktu nedošlo, byla nařízena penalta. Tu proměnil Afran Ismajilov ranou k tyči.

Češi dokázali odpovědět za deset minut. Po rohovém kopu a centru, na který si nejvýše vyskočil Antonín Barák a poslal národním tým znovu do vedení.

To si národní tým udržel a připsal si výhru 2:1. Poslední utkání kvalifikace, ve které už nemá naději na postup na světový šampionát, odehraje proti San Marinu v neděli v Plzni.

Jdeme na ně! #ceskarepre #AZECZE Příspěvek sdílený Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre), Říj 5, 2017 v 9:04 PDT

„Já zase tolik gólů nedávám a hrozně si vážím toho, že to je zrovna v reprezentaci. Je to asi trochu štěstí, nastupoval jsem na vysunutější pozici a ode mě se to očekávalo,“ řekl po zápase Radiožurnálu střelec Barák.

„Mám strašnou radost, že jsme zvítězili, i když se to vítězství nerodilo lehce. Mohli jsme, myslím si, přidat ještě další góly a mám z toho zápasu velkou radost,“ dodává český záložník.

„My jsme si vypracovali spoustu šancí. Mrzí mě, že jsme dokázali proměnit jenom dvě. Hru jsme měli celkem pod kontrolou, jenom tomu chybělo to vyjádření větším gólovým rozdílem,“ zhodnotil český výkon trenér Karel Jarolím.