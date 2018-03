Počasí mi připomíná silvestrovské derby, říká Jan Stejskal. Bývalý brankář obou "S" fandí Spartě

Pane Stejskale, jak se těšíte na dnešní derby? Budete zápas sledovat přímo na stadionu na Letné?

S největší pravděpodobností budu přímo na stadionu, protože takový zápas si nelze nechat ujít.

Premiérové derby pro oba trenéry. Hapal zná atmosféru zápasu Sparta - Slavia jen jako náhradník Číst článek

O derby pražských "S" se říká, že nemá favorita. A to ani tehdy, když se jednomu týmu daří a druhému ne. Myslíte, že to bude platit i dnes? Slavia měla přece jen lepší vstup do jara než Sparta.

Je to pravda, ale tenhle zápas je specifický tím, že nemá favorita, bude hodně záležet na momentálním rozpoložení jednotlivých týmů.

Vy víte, jaké to je vychytal titul za Spartu i za Slavii. Komu budete dnes víc fandit?

Víc budu fandit Spartě. I když mám výborné vzpomínky i na Slavii, tak na Spartě jsem prožil daleko víc let.

Sparťanští fotbalisté budou hrát teprve druhé ligové utkání pod novým trenérem Pavlem Hapalem. Myslíte, že tahle změna může Spartě pomoct po tom, co tým pod trenérem Stramaccionim marně hledal svoji tvář?

Může pomoct, ale nemyslím si, že to bude zásadní změna. Opravdu bude záležet na samotných hráčích, jak k zápasu přistoupí a v jaké se budou nacházet momentální formě.

Kdy, co, jak❓



️ Stadion otevírá hodinu a půl před výkopem, tedy v 16:00. Přijďte včas❗



ℹ️ Předzápasové info ➡️ https://t.co/NdbOS9ngbi pic.twitter.com/psgfEqcCG3 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 17. března 2018

Sparta, která je v tabulce pátá, ztrácí na druhou Slavii sedm bodů. Myslíte, že když dnes sparťané nevyhrají, tak se s druhým místem, tedy i s kvalifikací o Ligu mistrů, můžou už definitivně rozloučit?

Když prohrají, tak si myslím, že ano. Ale kdyby to skončilo remízou, tak šance na druhé místo bude stále žít.

Jaký tedy tipujete výsledek dnešního zápasu? Myslíte, že padne hodně gólů?

Když vidím počasí, co je, tak mi to spíš přijde jako zima, jako silvestrovské derby. Nedokážu odhadnout, jak to dopadne. Bude záležet na tom, jak k tomu přistoupí hráči.

289. derby pražských "S" začíná v 17 hodin a 30 minut. Radiožurnál odvysílá celý zápas, server iROZHLAS.cz nabídne online přenos.