Cesta do hlubin fanouškovy duše: ‚Na stadión se chodí kvůli atmosféře, bez emocí to nejde‘

Slávističtí fanoušci opakovaně uráželi soupeře. Skandování o zabíjení dětí zkritizoval i šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Lze udržet fotbalové fandění skalních příznivců v mezích přijatelnosti, nebo je to z povahy věci záležitost, která se bude vždy vzpírat normám? Do duše fotbalových „ultras“ dává nahlédnout sportovní redaktor Českého rozhlasu Martin Charvát, kterého zájem o tuto subkulturu zavedl do nejednoho „kotle“ v ČR i jinde v Evropě.