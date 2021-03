Přeprava zpěváka z Irska do Prahy za milion? Podle Pelty dobrá investice do zvýšení prestiže českého fotbalu

Markéto, tys měla možnost prostudovat v uplynulých týdnech účetnictví Fotbalové asociace. Co z něj všechno vyplývá?

Například to, že bývalý šéf Fotbalové asociace Miroslav Pelta používal k cestování soukromé letecké taxíky. Létal třeba na schůzky do Brna, Ostravy, nebo také na fotbalová utkání Ligy mistrů do Mnichova. Svaz za jednu takovou cestu zaplatil v průměru 100 000 korun. Problematické na tom je, že svaz není žádná soukromá firma, je to spolek, nezisková organizace, která od státu dostává až půl miliardy na dotacích ročně. A tento příklad jen dokresluje aféry, které známe z minulých let, kdy se český fotbal potýkal s podezřením z korupce a klientelismu. V souvislosti s tím by se s troškou nadsázky dalo říct, že policie je na Fotbalové asociaci na pražském Strahově skoro jako doma.



V roce 2017 si tam přijeli pro tehdejšího předsedu Peltu právě kvůli obvinění z dotačních podvodů. Loni v říjnu a letos v únoru tam policisté zase zasahovali kvůli tehdejšímu místopředsedovi Romanu Berbrovi.

Fotbal asi nebude nikdy křišťálová studánka, ale s koncem Berbra dostal poslední šanci, míní reportér Mádl Policie viní bývalého místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra kromě ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy i ze zpronevěry. Co všechno o korupční aféře víme? Jak se k ní fotbal postaví?

Markéto, pojďme popsat, jak ta praxe vypadala. Ty jsi zjistila, že fotbalová asociace vynakládala vysoké prostředky na cesty nejvyšších funkcionářů soukromými letadly. Kam létali?

Jen namátkou - Pelta létal například na Ligu mistrů na stadion Bayernu Mnichov, a to třeba v roce 2017, kdy s Bayernem hrál Arsenal nebo v roce 2016 Eindhoven. Pak také třeba letěl s tehdejším sekretářem Rudolfem Řepkou na utkání Česko-Rusko do Innsbrucku. Létal i po republice, do Brna a do Ostravy. A sám přiznal, že tam létal na tamní radnice, aby vyjednával s politiky. A jen za období 2013 až do začátku roku 2017 Fotbalová asociace a její dceřiná společnost STES, marketingová agentura Fotbalové asociace, za lety utratily přes 6 milionů korun. A nejvíc peněz stála cesta Miroslava Pelty za Pavlem Nedvědem, to bylo čtvrt milionu korun, nebo přeprava irského zpěváka Chrise de Burgha na Fotbalistu roku, to bylo dokonce za milion korun.



A máme nějaké srovnání, kolik by stála přeprava například běžnými linkami? A kolik stojí aerotaxi?

Třeba Peltova cesta na utkání Česko-Rusko do Innsbrucku přišla asociaci na 174 000 korun. Pro srovnání - běžná linka Praha-Innsbruck byznys třídou pro dva stojí aktuálně kolem 33 000, let trvá průměrně dvě a půl hodiny a v ceně je i zpáteční letenka.



Oslovila jsi s žádostí o reakci právě bývalého předsedu Miroslava Peltu. Dřív, než se k té jeho reakci dostaneme, pojďme trochu doplnit kontext. To Peltovo působení v čele asociace v letech 2012-2017 provázely problémy. Dokonce přišlo i policejní vyšetřování a soudní stíhání. Můžeme shrnout, kdo vlastně Miroslav Pelta je?

Ve fotbale začínal jako brankář. V roce ‘91 se dostal do vedení FK Jablonec, ve kterém je - s několikaletou přestávkou, kdy byl ve Spartě - až dodnes. Život naruby se mu ale obrátil 3. května 2017. Tehdejšího vládce fotbalu zadržela policie a strávil měsíce ve vazbě. Přitom si zakládal na pověsti, kterou nejlépe vystihl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že má minimálně stejnou pozici jako ministr vlády a vlastně není člověka, který by ho nepřijal. Jenže toho 3. května se všechno změnilo a následně skončil ve všech důležitých funkcích.

Pelta je ve vazbě, přesto znovu kandiduje na předsedu fotbalové asociace. Zatím je jediný Miroslav Pelta je ve vazbě kvůli obvinění v souvislosti s dotačními programy. Přesto bude znovu kandidovat na post předsedy FAČR. Zatím je jediným kandidátem.

A za co přesně ho úřady stíhají?

Pelta je nyní u soudu za to, že podle obžaloby ovlivňoval tok dotací do sportu. S tehdejší náměstkyní na ministerstvu školství Simonou Kratochvílovou se údajně domlouvali například na tom, jak rozdělit tzv. investiční dotace pro rok 2017 v celkové výši 454 milionů korun. A to ještě předtím, než vůbec zasedla expertní komise ministerstva školství, která o těch dotacích rozhoduje. Policejní odposlechy ukázaly, že Pelta ty dotace rozděloval podle toho, kdo měl vliv a kdo z té dotace mohl mít prospěch, ne tomu, kdo ji reálně potřeboval. Z těch odposlechů zatím ale jasně nevyplynulo, jestli to dělal, aby se těm lidem zavděčil a oni o tom nevěděli, anebo jestli se domluvil přímo s nimi. Faktem ale je, že policie na žádnou domluvu nepřišla. A to byl u podání vysvětlení třeba předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek nebo bývalý šéf sociální demokracie Bohuslav Sobotka z ČSSD. O obou politicích se Pelta na těch odposleších přímo baví, že za dotací nepřímo stojí a že by tedy bylo dobré podpořit přímo tyto dotace.



Ten soudní proces stále ještě probíhá?

Ano, teď probíhá. Očekává se, že rozsudek by mohl padnout do konce roku.



Miroslava Peltu jsi oslovila v souvislosti se zjištěními, která vyplývají z účetnictví fotbalové asociace, požádala ho reakci. Jak tehdejší postup asociace vysvětluje?Cesty po republice Pelta vysvětluje tím, že jezdil za lokálními politiky. Třeba do Brna mířil na tamní magistrát jednat o stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami. Do Ostravy prý letěl za politiky kvůli tehdejším finančním problémům Baníku. A protože byl vysoký manažer, tak prý šetřil čas a létal.

„To nejde jenom brát, kdybych jel autem, jestli je to levnější, musí se to brát, v jaký jsem byl časový tísni. Někdy je člověk vyřízenej, neví, jestli by přijel živej, když jede po dé jedničce. Nebylo to tak, že bych se předváděl, exhiboval, vždycky jsem to bral jako nutnej servis na úrovni prezidenta subjektu, kterej jsem zastupoval.“ Miroslav Pelta

Cesty na fotbalová utkání vysvětluje tak, že s sebou bral sponzory a lokální politiky a že takto nosil do fotbalové kasy peníze. A že v žádném případě nešlo o žádnou rozmařilost nebo hýření. Všechny tyto výlety šly z peněz Fotbalové asociace.



A víme, Markéto, koho jmenovitě Miroslav Pelta na ty cesty na fotbal bral?

On říká, že bral lidi, kteří - cituji: „Mají nějakou hodnotu.“

„Bral jsem obchodní partnery, ten zážitek pro naše partnery byl tak zásadní, že to pak hrálo roli třeba v budoucím rozhodování při prodlužování smlouvy s námi. “ Miroslav Pelta

Nechtěl být konkrétní, ale my jsme si pročetli odposlechy, které nahrála policie v rámci té dotační kauzy, která je teď u soudu. A tam se přímo s jedním politikem pan Pelta na letu domlouvá. Jednalo se o tehdejšího pražského zastupitele a šéfa dotační komise na magistrátu Karla Březinu z ČSSD. Letět měl údajně i Březinův bratr. Ono z těch odposlechů, třeba z 12. 12. 2016, vyplývá, že si Pelta psal s Karlem Březinou následující.

Odposlech hovoru mezi Miroslavem Peltou a Karlem Březinou MP: Blokuju celej box. Datum?

KB: Ok, datum ještě nevylezlo, se středou počítám.

MP: Ale jedem?

KB: Jedem.

Pelta následně upřesňuje, že 15. 2. se koná utkání v Mnichově a 7. 3. v Londýně. Potom jsou tady ještě odposlechy ze dne, kdy hrál Bayern Mnichov s Arsenalem. A Pelta píše Březinovi, že má ještě dva lístky a dvě místa v letadle. A jestli nemá ještě nějaký dva, cituji: „magory, ať si to užijou.“ A v 11:48 pan Březina Peltovi volá a Pelta mu opakuje, že se mu uvolnily dva lístky na tribunu a že má ještě dvě místa v letadle a z Prahy se potom jede autem. Březina odpovídá, že hned volá bratrovi a ozve se. A o pět minut později pak Březina Peltovi potvrzuje, že poletí bratr „s mladým“ a že už jednou letěl.



Reagoval na to nějak bývalý zastupitel, pan Březina?

My jsme se snažili pana Březinu s těmi odposlechy konfrontovat. Poslali jsme mu dotazy, zda na fotbal skutečně odletěl a jestli je podle něj v pořádku, aby mu to platila organizace, která na svůj provoz čerpá státní dotace, mimo jiné i od magistrátu, kde byl zastupitelem. Pan Březina na to ale neodpověděl.



Markéto, když jsi mluvila s Miroslavem Peltou, jakým způsobem to všechno vysvětloval? Řekl ti třeba, podle jakých měřítek postupoval, pokud tedy podle jeho tvrzení šlo o lidi, kteří mohli být českému fotbalu nějak přínosní?

Celé to utrácení Fotbalové asociace dobře ilustruje historka z roku 2017, kdy se konal Fotbalista roku ve Španělském sále Pražského hradu. Celý večer moderoval Leoš Mareš. Zdravici tam měl prezident republiky Miloš Zeman. Byl tam i nový šéf UEFA, Slovinec Aleksander Čeferin. A zajímavé je Peltovo vysvětlení, proč vlastně dceřiná společnost STES, marketingová agentura Fotbalové asociace, zaplatila téměř milion korun za přepravu právě zpěváka Chrise de Burgha. Pelta to zdůvodňuje tak, že Burgh byl podle něj oblíbeným zpěvákem tehdejšího nového šéfa UEFA Čeferina, který na vyhlášení ankety fotbalista roku také přijel. Na můj dotaz, jestli má spočítané, kolik stála celá akce Fotbalista roku a kolik galavečer naopak přinesl peněz do fotbalové kasy, Pelta odpovědět odmítl a řekl, že ne všechno se dá měřit penězi.

„Tam nejde o to, kolik to přineslo, ale o image fotbalu, aby událost měla úroveň, aby bylo jasné, že to není nic obyčejného, že to je na nejvyšší společenské úrovni lidí v České republice.“ Miroslav Pelta

Miroslav Pelta otevřeně říká, že s sebou na zápasy vozil lidi, kteří mohli být „přínosní“ a snažil se je tím přesvědčit k nějakému chování. Je to akceptovatelná praxe, nehraničí to s možným klientelismem nebo dokonce korupcí?

Pelta se celou dobu hájil tím, že ve srovnání s tím, kolik on přinesl do českého fotbalu peněz, náklady na lety soukromým taxíkem jsou zanedbatelná suma. A ty peníze do fotbalu přihrál třeba tak, že do letadla vzal nejen sponzory, ale právě i lokální politiky, aby jim ukázal, jak se hraje - cituji – „velký fotbal“, což minimálně s klientelismem hraničí.

„...aby se nehrálo na těch šílenejch stadionech, který tady máme, ale aby se hrálo na stadionech, který budou třeba z 10 nebo 15 % vypadat. Po týhletý stránce jsem to odpracoval, když jsem se těm klubům snažil pomoct, abysme dotlačili ty magistráty nebo města k tomu, aby se nějaký stadiony začaly stavět.“ Miroslav Pelta

Takovou typickou ukázkou je to, že jedním z těch politiků byl třeba už zmíněný zastupitel Karel Březina z ČSSD, teď už bývalý zastupitel, tehdy předseda Sportovní komise na magistrátu, která rozdělovala dotace na sport. A o tom, Jak Pelta o fotbale přemýšlí, ukazuje i ta současná dotační kauza, kvůli které je teď u soudu. Tedy že s tehdejší náměstkyní Kratochvílovou Pelta rozděloval peníze podle toho, s kým vlivným byla ta jednotlivá dotace spojená. Mimochodem server Seznam zprávy nedávno ukázal, že Fotbalová asociace rozdávala vlivným lidem vstupenky na zápasy, platila letenky, platila hotely, platila dopravu, často celým rodinám. Miroslav Pelta si takto nezavazoval jen vlivné lidi kolem Hradu, třeba Vratislava Mynáře, hradního kancléře, anebo Martina Nejedlého, poradce prezidenta republiky, ale i soudce a státní úředníky a de facto i své známé ze svého nejbližšího okolí. Server Seznam zprávy upozornil, že Fotbalová asociace platila třeba výlety tamnímu gynekologovi s manželkou, urologovi, řediteli hotelu nebo zaměstnancům Peltovy oblíbené restaurace.



Markéto, vy jste oslovili se žádostí o reakci celou řadu dalších hráčů, například současné vedení Fotbalové asociace. Jak na tuto praxi reaguje? Byly podle něj takové výdaje v pořádku?

Současný šéf fotbalu Martin Malík nechtěl výlety svého předchůdce komentovat. Sám přes svého mluvčího Michala Jurmana vzkázal, že on jako šéf fotbalu nelétal.

„Předseda VV FAČR ani bývalý místopředseda VV FAČR za doby předsednictví pana Malíka v čele asociace nikdy nepoužili letecké taxi k žádnému typu dopravy.“ Michal Jurman

V tomto kontextu je ale nutné říct, že Martin Malík je sice předsedou Fotbalové asociace až od prosince 2017, předtím ale působil právě v dceřince STES. A v roce 2016 byl dokonce jejím šéfem. A z peněz STESu se platil právě třeba Peltův výlet za viceprezidentem klubu Juventus Turín Pavlem Nedvědem v roce 2016, který vyšel na čtvrt milionu korun. Stejnou sumu stála i přeprava Pavla Nedvěda na vyhlášení ankety fotbalista roku 2015. Pelta cestu zdůvodnil tím, že Nedvědova účast byla nepostradatelná pro image fotbalu.

„Musím říct, že Pavel Nedvěd byl naší tváří vůči CEFC i vůči CITICu a samozřejmě to bylo tak, že jsme ho na nějaký společenký akci v Praze. A Pavel neměl prostor, tak jsem mu řekl, že klidně zaplatím cestu soukromým letadlem, protože ta protistrana, která nás fiannčně podporuje, tak jeho účast bere za hrozně zásadní a důležitou“ Miroslav Pelta

Co na to chování a na tu praxi říká výkonný výbor Fotbalové asociace?

Výkonný výbor drží při sobě a nikdy nic vzájemně nekritizuje. To už jsme zažili několikrát a platí to obecně. Takže členové výkonného výboru FAČR nechtěli lety hodnotit, odkázali na to, že to prostě neřešili a pravidla pro používání leteckých taxíků byla v kompetenci právě Pelty, který taxíky podle svého uvážení objednával.

„To bylo v kompetenci předsedy a generálního sekretáře maximálně. To se vůbec nikdy neprobíralo.“ Zdeněk Zlámal

To řekl třeba dlouholetý místopředseda svazu a Zdeněk Zlámal. Jeho kolega z výkonného výboru, majitel fotbalového klubu Viktoria Plzeň Tomáš Paclík, reagoval podobně.

„Vo tom vůbec nic nevím, že by někdo lítal. Neříkám na to nic, nezlobte se. Já budu muset končit. “ Tomáš Paclík

Stejně tak to nechtěl hodnotit ani bývalý rozhodčí Michal Blaschke.

Michal Blaschke na opakovaný dotaz Českého rozhlasu MB: Já nelítám soukromým leteckým taxíkem.

ČRo: Ale členové výkonného výboru ano.

MB: Já vám to zopakuju ještě jednou - já nelítám soukromým taxíkem.

ČRo: Ale jako člen výkonného výboru...

MB: Ještě jednou pomalu: nelítám soukromým leteckým taxíkem.

ČRo: A víte, že se lítá?

MB: Ještě jednou pomalu: nelítám soukromým leteckým taxíkem.

Jediný kritický byl spolek Čistý fotbal, který vystupuje proti korupci a nekalým praktikám v českém fotbale. Jeho předseda Lukáš Říha upozorňuje, že za peníze na jednu cestu aerotaxíkem by menší fotbalový klub žil celý rok.

„Potom se nemůžeme divit, že nejsou peníze na okresy, na nejnižší soutěže, když je tedy takhle propapalášujou.“ Lukáš Říha

Z jakých peněz přesně se tyto cesty hradily? Mohly se na ně používat například i finance z členských poplatků členské základny atd?

Rozpočet fotbalové asociace je tvořen několika částmi. Fotbalová asociace patří k největším neziskovým organizacím v Česku. Na dotacích od státu, jak už jsme říkali, dostává půl miliardy korun ročně. Zbytek rozpočtu tvoří příspěvky z UEFA a FIFA a vlastní příjmy. A ta poslední položka, důležitá, zahrnuje příspěvky od více než 300 000 registrovaných fotbalistů a fotbalistek. Pelta nám v rozhovoru přiznal, že právě z vlastních příjmů svaz lety hradil. Takové vysvětlení pochopitelně zástupce některých menších klubů velmi zarazilo. Třeba Michal Buriánek, sekretář klubu Sokol Živanice z Pardubicka, řekl, že je to jasné plýtvání.



Jak na toto všechno reaguje Miroslav Pelta, bývalý předseda Fotbalové asociace? Jak obhajuje používání financí tímto způsobem a právě financí z členských příspěvků?

On to vysvětluje tím, že peníze do fotbalu přinesl. Za celou dobu, co byl ve funkci, STES i fotbalová asociace dohromady zaznamenaly nárůst jeden a půl miliardy. Tudíž lety aerotaxi jsou podle něj zanedbatelná suma.

„Musíte brát, že jsem byl člověk ve funkci, který měl, jak já říkám, nějaký výtlak. Ať už jsem byl v Jablonci, Spartě, nebo na FAČR, tak jsem dosahoval rekordních příjmů, měl jsem vyrovnaný hospodářský výsledek a na všechny svoje náklady jsem si musel umět vydělat.“ Miroslav Pelta

Tys, Markéto, také připomínala, že do českého fotbalu plynou velké prostředky ze státní kasy. Jak na to všechno nahlížejí zástupci ministerstva školství? Představují si takto hospodárné nakládání se státními prostředky?

My jsme se o tom bavili s náměstkem ministra školství Karlem Kovářem, který měl na starosti sport na ministerstvu do roku 2020, než ho převzala Národní sportovní agentura. A Kovář nám řekl, že takové lety po republice považuje za nehospodárné. A naznačil, že Fotbalová asociace zřejmě nemusela dostávat půlmiliardovou dotaci od státu, když má takové finanční rezervy.

„V rámci cestování po ČR nepovažuji privátní lety neziskové organizace za hospodárné nakládání s penězi. Je velice obtížné si představit, že by členové spolku souhlasili s tím, že jejich příspěvek svazu je na privátní let člena vedení a že cestu nešlo realizovat jinak hospodárněji. Nezisková organizace nepřímo ukazuje na rezervy a možné úspory v nakládání s prostředky a malou kontrolu uvnitř organizace.“ Karel Kovář

Ještě dodám, že jsme se na stanovisko ptali i šéfa národní agentury pro sport Milana Hniličky, ale ten přes svého mluvčího vzkázal, že je to záležitost fotbalové asociace a on to řešit nebude.



Není to poprvé, co se v souvislosti s českým fotbalem objevuje podezření z budování klientelistických vazeb, z netransparentního chování. V rámci českého fotbalu se vedou kampaně za zprůhlednění a dokonce jeho očištění. Když se díváš na celý tento příběh, dá se říct, že se to daří a ta kapitola netransparentnosti, přinejmenším, je skutečně uzavřená?

U fotbalu je jeden velký problém. Tam se zná každý s každým, všichni jsou nějak propojení. Dobře to ilustruje třeba to, že nikdo nechtěl říct svůj názor na to, že bývalý předseda Pelta létal soukromým letadlem. My jsme se na to ptali třeba tváře spolku fotbalové evoluce Vladimíra Šmicera, ale ten na dotazy raději vůbec nereagoval. Petr Fousek, možný kandidát na nového předsedu FAČR, zase řekl, že to nebude komentovat. A takto bych mohla pokračovat.

Karel Kula na dotazy Českého rozhlasu KK: Nevím, co si mám o tom myslet, protože k tomu nevím nic bližšího

ČRo: Já vám třeba řeknu, že pan Miroslav Pelta letěl soukromým taxi z Brna do Prahy za 87 tisíc.

KK: Ale já nevím z jakýho důvodu, proč tam letěl. Takže já vám k tomu asi nic neřeknu. Neznám důvody, bližší informace. Takže se k tomu můžu těžko vyjádřit, to byste mohl asi pochopit.

ČRo: A pokud letí pan Pelta i s manželkou?

KK: Podívejte se, já k tomu nemám co dodat. Děkuju. Na shledanou.





Ta druhá věc je, že Fotbalová asociace má naprosto netransparentní účetnictví, i když dostává příspěvky ze státního rozpočtu. Na asociaci se totiž nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, takže si může sama vybrat, kdo třeba bude dezinfikovat stadiony. Ty zakázky jsou bez jakékoliv kontroly. Sama rozhoduje, jak bude peníze utrácet, takže podle toho to také vypadá a spolek čelí podezření z klientelismu a zavazování si vlivných lidí právě přes fotbal.



Takže nezisková organizace, která pobírá dotace od státu, má možnost se chovat jako zcela soukromá firma?

Ona je vlastně finta v tom, že Fotbalová asociace se nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Má sice příjmy ze státního rozpočtu, ale netvoří více než 50 %. Reálně ten zbytek tvoří vlastní příjmy, což je zanedbatelná část. Ale velkou část tvoří příjmy od UEFA a FIFA, které sice Fotbalová asociace hned distribuuje klubům, takže reálně z toho nemá téměř nic. Ale díky těmto příjmům nemusí spadat pod ten zákon o zadávání veřejných zakázek.



Podle toho účetnictví totiž FAČR spíš připomíná takovou lepší cestovní kancelář. Aniž by to kdokoliv věděl a bylo to dohledatelné z nějakých veřejných zdrojů, svaz platil letenky, ubytování, salonky, vstupenky na VIP tribuny vlivným lidem, ať už právě z prostředí Hradu, nebo lokálním politikům a úředníkům, kteří o dotacích rozhodovali. A tím si vlastně ty lidi takto zavazoval a budoval síť klientelistických vztahů, aniž by na tom někomu přišlo něco divného. Což je vidět třeba i na uvažování Miroslava Pelty, který nevidí vůbec nic divného na tom, že bral s sebou do letadla lokální politiky, kteří rozhodovali o dotacích pro fotbal.