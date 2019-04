Penaltové drama v Teplicích. Do semifinále poháru jako první postoupila Sparta

Minutu od postupu i minutu od vyřazení. V prvním semifinále Mol Cupu musely na poslední chvíli vyrovnávat stav oba týmy. Teplice v základní hrací době, Sparta v nastavení. Po penaltovém rozstřelu jsou prvním semifinalistou pohárové soutěže hosté z Letné.

Teplice během posledního měsíce vyhrály všechny tři domácí ligová utkání a šance měly i v pohárovém čtvrtfinále. Sparta sice nastoupila do zápasu aktivněji, jenže bez Bořka Dočkala ve středu pole se těžko dostávala do tlaku, zato Severočeši ve hře dopředu vsázeli na rychlost. První příležitost Hyčky ještě gólman Heča v pohodě pokryl, ve 35. minutě ale Jakub Hora uvolnil Patrika Žitného, který mířil těsně vedle pravé tyčky.

Největší příležitost prvního poločasu měli žlutomodří těsně před přestávkou. Centr Tomáše Kučera Costa podběhl a Jan Shejbal byl sám na malém vápně. Jeho střelu k tyči dokázal Milan Heča vytáhnout.

Do druhého poločasu naskočil v rudém místo Tetteha Václav Drchal, jenže ani jemu se příliš nedařilo. O poznání líp se Zdeňku Ščasnému povedlo druhé střídání, když v 70. minutě poslal na hřiště Srdjana Plavšiće místo Karlssona.

Srb byl při svém prvním soutěžním startu od prosince na hřišti necelých pět minut, když byl ve správný čas na správné místě. Čtvrt hodiny před koncem Kangovi nesedla střela z kraje vápna, jenže z jeho pokusu se stala nepříjemná křižná přihrávka přes celé vápno přesně do místo, kde byl Plavšić, který ve skluzu poslal hosty do vedení. Následoval jeden z nejrychlejších sprintů zápasu – ten oslavný.

Dvoje vyrovnání v nastavení

Teplice měly čtvrt hodiny na vyrovnání a v nastaveném čase se jim to povedlo. Míč na sparťanské polovině vybojoval Jakub Hora, předal míč Kučerovi, který „rohlíkem“ do vápna našel přesně hlavu Michala Jeřábka, který poslal zápas do prodloužení.

Další gól přišel ve 100. minutě zápasu. Centroval opět Tomáš Kučera, tentokrát pravou nohou od rohového praporku. Ve vápně byla nejvýš hlava Jana Hoška, na kterou Heča nemohl dosáhnout.

Tentokrát to byli sparťané, kdo se musel tlačit dopředu. Blízko byl Drchal, jenže po Divišově podběhnutí odkrytou branku netrefil. Mladík ale neřekl poslední slovo, v nastavení prodloužení poslal do sítě oblouček od Kangy a vyrovnal.

V penaltovém rozstřelu jako první zaváhal domácí Tomáš Kučera, jenže mizerně kopnul pokutový kop i Srdjan Plavšić. Rozhodující tak bylo zaváhání Admira Ljevakoviće, který napálil míč do břevna, o postupu Sparty pak rozhodl v páté sérii Guélor Kanga.

Ve druhém semifinále hrají v Edenu Slavia a Karviná, o zbylých dvou týmech v elitní čtyřce Mol Cupu se rozhodne ve středu mezi Bohemians a Olomoucí a Ostravou s Libercem.

Čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Teplice - Sparta Praha 2:2 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 2:4

Branky: 90.+2 Jeřábek, 100. Hošek - 75. Plavšič, 120.+1 Drchal. Rozhodčí: Orel - Kubr, Hock. ŽK: Trubač, Soungole, Bezdička, Vondrášek, Jeřábek - Costa, Plavšič, Frýdek, Kanga. Diváci: 7361. Penalty proměnili: Hora, Jindráček - Zahustel, Frýdek, Drchal, Kanga. Neproměnili: Kučera, Ljevakovič - Plavšič.